Messi se despide de su público por eliminatorias mundialistas y Venezuela precisa puntuar

El jugador de la selección argentina de fútbol Lionel Messi reacciona durante un entrenamiento este martes, en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino.

Este 4 de septiembre del 2025 la selección Argentina enfrenta a Venezuela en la cancha de Teleamazonas, en señal diferida. Este encuentro es la penúltima fecha por eliminatorias sudamericanas y el último partido de Messi en condición de local.

La selección argentina de fútbol, clasificada desde hace meses al Mundial 2026, recibe al conjunto Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en partido histórico: será el último encuentro oficial de Lionel Messi con la 'Albiceleste' en su país, por Eliminatorias.

Sin que aún se haya designado la sede de la próxima Copa América 2028, no habrá más partidos oficiales en suelo argentino hasta el torneo premundial del 2034, lo que anticipa la despedida del capitán argentino, puesto que Argentina no tiene que jugarse la clasificación a la Copa del Mundo 2030 por albergar uno de los encuentros inaugurales.

"Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga' en entrevista con Apple TV, cerrando así el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial.

"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", añadió.

Messi, ganador con la 'Albiceleste' de dos Copas América (2021 y 2024) y de la Finalissima 2022, además del Mundial 2022, se perfila como titular para el partido de la Selección campeona del mundo, compartiendo el frente de ataque con Julián Álvarez y Thiago Almada.

Venezuela, por su parte, llega al duelo de este jueves con la aspiración de seguir sumando puntos para lograr clasificarse por primera vez en su historia para la fase final de una Copa del Mundo.