Expectativa total en Paraguay por el juego ante Ecuador por eliminatorias ¿hay entradas?

Gustavo Alfaro (izq.), entrenador de Paraguay y extimonel de Ecuador, abraza a Julio César Enciso, durante un partido de Eliminatorias sudamericanas.

Paraguay se enfrentará con Ecuador, el jueves 4 de septiembre, en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción. El partido, válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, es clave para los guaraníes, que con un punto más podrán clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026.

Ecuador es segundo en la clasificación general con 25 puntos, 10 menos que el líder Argentina. La Tri ya consiguió su cupo al Mundial 2026 y lo único que busca es encontrar la mejor forma deportiva para llegar bien a la Copa del Mundo.

En la jornada del 25 de agosto del 2025, la Asociación Paraguaya de Fútbol anunció que un pequeño porcentaje de entradas disponibles saldrán a la venta en la jornada del martes 26 de agosto. Se estima que el estadio Defensores del Chaco estará lleno para el partido ante los ecuatorianos.

Gustavo Alfaro y los jugadores de Paraguay quieren celebrar la clasificación al Mundial. Para ello deben ganar a Ecuador, el jueves 4 de septiembre del 2025. @Albirroja

Para el partido, los guaraníes no podrán contar con Fabián Balbuena. El jugador de Gremio de Porto Alegre, se fracturó el peroné y estará largo tiempo fuera de las canchas. Es una baja sensible para el equipo de Gustavo Alfaro.

La Selección ecuatoriana jugará el 4 de septiembre del 2025 ante Paraguay, a las 18:30, como visitante. Luego, el martes 9 de septiembre, chocará contra Argentina como local, en el estadio Banco Pichincha (18:00), con estadio lleno.

Los dos partidos marcarán el fin de las eliminatorias sudamericanas. Posteriormente, en octubre del 2025, Ecuador jugará contra Estados Unidos (el viernes 10) y contra México (martes 14), en dos partidos amistosos de fogueo.