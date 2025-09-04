El ABC del partido Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias: a qué hora se juega, alineaciones

Énner Valencia comanda el ataque de Ecuador para el juego ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Paraguay recibe a Ecuador, en la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. La expectativa es total para los locales, que precisan al menos un punto para lograr su boleto a la Copa del Mundo, un torneo al que no van desde 2010.

El partido de Ecuador en Asunción se juega el jueves 4 de septiembre del 2025, desde las 18:30. Teleamazonas transmite el partido, en diferido. El estadio Defensores del Chaco estará lleno para el partido de la jornada 17. Si Paraguay logra su clasificación, el viernes 5 habrá feriado nacional.

La Tricolor ya alcanzó su clasificación al Mundial 2026. Ecuador es segundo con 25 puntos, 10 menos que la campeona del mundo, Argentina. Pese a ya asegurar su cupo, el equipo de Sebastián Beccacece no quiere perder los puestos estelares de la tabla para terminar mejor ubicado en el ranking FIFA.

Las alineaciones del Paraguay vs. Ecuador

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda, Gonzalo Plata; Nilson Angulo y Énner Valencia, en el ataque.

Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Ángel Romero y Antonio Sanabria, en el ataque

El árbitro del partido es el brasileño Raphael Claus, acompañado por los asistentes Danilo Manis y Rafael Alves. El juez VAR es el también brasileño Rodolpho Toski.

Ecuador solo registra la ausencia de Alan Franco, expulsado en el último juego de Eliminatorias ante Perú. Énner Valencia, el capitán, es el jugador de más experiencia: tiene 98 partidos con La Tri y 46 goles.