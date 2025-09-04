El récord del ecuatoriano Iván Hurtado se encuentra en peligro por el argentino Lionel Messi

Iván Hurtado, figura de la defensa ecuatoriana y emblema como capitán, ve peligrar récord de participaciones en eliminatorias sudamericanas debido al astro argentino Lionel Messi.

Hurtado estableció un hito al disputar 72 encuentros clasificatorios, un número que lo consagró como uno de los pilares históricos de la selección nacional. Messi, con 71 partidos jugados, está a punto de igualar esa marca legendaria.

La oportunidad se presenta este jueves 4 de septiembre del 2025, cuando Argentina reciba a Venezuela en el estadio Monumental de River Plate. Si el astro argentino salta al campo en ese duelo, alcanzará las 72 participaciones de Hurtado, poniendo en jaque su récord.

De seguir en la alineación el próximo martes frente a Ecuador, Messi no solo igualará sino que superará la marca del exdefensor ecuatoriano, consolidándose como el jugador con más partidos en eliminatorias sudamericanas.