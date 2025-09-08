La Selección de Argentina llegó a Guayaquil para el último juego de las Eliminatorias Sudamericanas

En medio de un resguardo policial llegó la Selección de Argentina a Guayaquil para jugar ante Ecuador

La Selección de Argentina ya está en Ecuador para cumplir con la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Con el boleto asegurado hacia el máximo torneo internacional, se espera que Lionel Scaloni haga varias modificaciones en la alineación titular.

Desde el aeropuerto del Puerto Principal, la Selección argentina se subió al bus con destino al hotel Hilton Colón, donde el equipo quedará hospedado hasta las horas previas al partido que se desarrollará en el estadio Monumental. Allí se hicieron presentes cientos de hinchas para recibir a los campeones del mundo.

El equipo de Lionel Scaloni no contará con Lionel Messi, luego de anunciar que no viajaba hasta Ecuador tras jugar su último encuentro de Eliminatorias ante Venezuela, ni con Cristian 'Cuti' Romero por suspensión.

El compromiso entre ambas selecciones ya clasificadas al Mundial 2026, está programado para el martes 9 de septiembre, a partir de las 18:00, en el estadio Monumental.

Este último compromiso de Eliminatorias es importante para la Tricolor para sumar puntos en el Ranking FIFA y aspirar a llegar al Bombo 2 del sorteo de la Copa del Mundo.