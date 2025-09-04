EN VIVO: Paraguay recibe a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

John Yeboah traslada el esférico ante Omar Alderete de Paraguay.

Paraguay recibe a Ecuador, en la tarde-noche del jueves 4 de septiembre del 2025, en Asunción. El partido se juega en el estadio Defensores del Chaco. La principal sorpresa en la alineación de los tricolores es la ausencia de Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.

39' Buenos momentos de Ecuador en el juego La Selección mantiene alejado a los paraguayos de su área. Buenos momentos para la posesión de balón de la Tricolor.

26' Amonestación para el profe Beccacece Sebastián Beccacece reclamó airadamente una falta sobre Nilson Angulo. El réferi Raphael Claus le hizo un llamado de atención.

16' Galíndez salva a la Selección ecuatoriana Hernán Galíndez desvió un remate de Sosa de Paraguay mostrando su seguridad bajo los tres palos. Se mantiene el 0-0.

10' Los cambios en la Tricolor afectan rendimiento La ausencia de Moisés Caicedo se siente. Jordy Alcívar busca acomodarse en el centro de la cancha.

00' Arrancó el partido en Asunción Empezó el partido. Hernán Galíndez es el golero y capitán del equipo nacional. Los paraguayos presiona de inicio.

Los equipos ya están en el terreno de juego Suenan las notas de los himnos nacionales de Paraguay y Ecuador, en un estadio Defensores del Chaco totalmente lleno .

Caicedo no está considerado en la alineación titular y su reemplazo es Jordy Alcívar, jugador de Independiente del Valle. 'Moi' llegó con un golpe del Chelsea y no pudo recuperarse. Tampoco estará Plata, quien será reemplazado por Kendry Páez, futbolista del Racing de Estrasburgo.