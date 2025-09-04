EN VIVO: Paraguay recibe a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas
Moisés Caicedo no consta en el 11 titular. Su puesto lo ocupará Jordy Alcívar. Kendry Páez también es titular, el jueves 4 de septiembre.
John Yeboah traslada el esférico ante Omar Alderete de Paraguay.
Actualizada:
04 sep 2025 - 19:15
Paraguay recibe a Ecuador, en la tarde-noche del jueves 4 de septiembre del 2025, en Asunción. El partido se juega en el estadio Defensores del Chaco. La principal sorpresa en la alineación de los tricolores es la ausencia de Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.
04/09/2025
19:15
39' Buenos momentos de Ecuador en el juego
La Selección mantiene alejado a los paraguayos de su área. Buenos momentos para la posesión de balón de la Tricolor.
04/09/2025
19:02
26' Amonestación para el profe Beccacece
Sebastián Beccacece reclamó airadamente una falta sobre Nilson Angulo. El réferi Raphael Claus le hizo un llamado de atención.
04/09/2025
18:50
16' Galíndez salva a la Selección ecuatoriana
Hernán Galíndez desvió un remate de Sosa de Paraguay mostrando su seguridad bajo los tres palos. Se mantiene el 0-0.
04/09/2025
18:44
10' Los cambios en la Tricolor afectan rendimiento
La ausencia de Moisés Caicedo se siente. Jordy Alcívar busca acomodarse en el centro de la cancha.
04/09/2025
18:34
00' Arrancó el partido en Asunción
Empezó el partido. Hernán Galíndez es el golero y capitán del equipo nacional. Los paraguayos presiona de inicio.
04/09/2025
18:29
Los equipos ya están en el terreno de juego
Suenan las notas de los himnos nacionales de Paraguay y Ecuador, en un estadio Defensores del Chaco totalmente lleno .
Caicedo no está considerado en la alineación titular y su reemplazo es Jordy Alcívar, jugador de Independiente del Valle. 'Moi' llegó con un golpe del Chelsea y no pudo recuperarse. Tampoco estará Plata, quien será reemplazado por Kendry Páez, futbolista del Racing de Estrasburgo.
