Eliminatorias

EN VIVO: Paraguay recibe a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Moisés Caicedo no consta en el 11 titular. Su puesto lo ocupará Jordy Alcívar. Kendry Páez también es titular, el jueves 4 de septiembre.

John Yeboah traslada el esférico ante Omar Alderete de Paraguay.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 sep 2025 - 19:15

Paraguay recibe a Ecuador, en la tarde-noche del jueves 4 de septiembre del 2025, en Asunción. El partido se juega en el estadio Defensores del Chaco. La principal sorpresa en la alineación de los tricolores es la ausencia de Moisés Caicedo y Gonzalo Plata. 

  • 04/09/2025

    19:15

    39' Buenos momentos de Ecuador en el juego

    La Selección mantiene alejado a los paraguayos de su área. Buenos momentos para la posesión de balón de la Tricolor. 

  • 04/09/2025

    19:02

    26' Amonestación para el profe Beccacece

    Sebastián Beccacece reclamó airadamente una falta sobre Nilson Angulo. El réferi Raphael Claus le hizo un llamado de atención. 

  • 04/09/2025

    18:50

    16' Galíndez salva a la Selección ecuatoriana

    Hernán Galíndez desvió un remate de Sosa de Paraguay mostrando su seguridad bajo los tres palos. Se mantiene el 0-0.

  • 04/09/2025

    18:44

    10' Los cambios en la Tricolor afectan rendimiento

    La ausencia de Moisés Caicedo se siente. Jordy Alcívar busca acomodarse en el centro de la cancha. 

  • 04/09/2025

    18:34

    00' Arrancó el partido en Asunción

    Empezó el partido. Hernán Galíndez es el golero y capitán del equipo nacional. Los paraguayos presiona de inicio.

  • 04/09/2025

    18:29

    Los equipos ya están en el terreno de juego 

    Suenan las notas de los himnos nacionales de Paraguay y Ecuador, en un estadio Defensores del Chaco totalmente lleno .

Caicedo no está considerado en la alineación titular y su reemplazo es Jordy Alcívar, jugador de Independiente del Valle. 'Moi' llegó con un golpe del Chelsea y no pudo recuperarse. Tampoco estará Plata, quien será reemplazado por Kendry Páez, futbolista del Racing de Estrasburgo. 

