¿Quién era el futbolista Marcos Olmedo fallecido en un siniestro? Solidaridad y condolencias...

El futbolista Marcos Olmedo defendió la camiseta de El Nacional en e 2024 y salió campeón de la Copa Ecuador.

El fallecimiento del futbolista Marcos Olmedo, del Mushuc Runa, este domingo 24 de agosto del 2025 en un siniestro de tránsito conmueve el fútbol ecuatoriano. Olmedo nació en Guayaquil y tenía 26 años. Uno de los momentos más felices en su carrera fue cuando levantó el título de la Copa Ecuador con El Nacional en la temporada 2024.

Comenzó su carrera como jugador en el Norteamérica y fue parte de un grupo de jugadores del empresario Marcos Zambrano. Después estuvo por Azogues y llegó al Aucas en el 2018 donde también sumó minutos en las formativas.

En la temporada 2021 fue prestado al América de Quito para jugar en la Serie B. La siguiente temporada estuvo en el Macará de Ambato donde encontró espacio regularidad para continuar con su carrera.

Gracias a sus buenas actuaciones llegó como refuerzo a Liga de Quito en el 2023, pero no logró consolidarse en la temporada. Al siguiente año llegó a El Nacional donde pudo conseguir su primer título como futbolista profesional.

Un apuro por el expediente Conmebol

El pasado 22 de abril del 2025, el presidente de El Nacional, Marco Pazos, informó que el mediocampista Marcos Olmedo dio positivo en un control antidoping en la Copa Libertadores. Este fue uno de los capítulos polémicos.

El hecho ocurrió luego del partido de vuelta de la fase 2 del torneo ante Barcelona Sporting Club, el miércoles 26 de febrero en Guayaquil, en donde el 'ídolo del Astillero' eliminó al cuadro militar.

El dirigente de los 'puros criollos' habló al respecto. "Hemos tratado de mantener en total reserva lo de Marcos Olmedo. Es verdad que el jugar está siendo investigado y como club estamos apoyando con nuestros abogados. Lo de (Marcos) Olmedo se pudo dar por ingerir algún medicamento o comida", dijo.

"Conversé con Marcos (Olmedo) y está triste, sabe que no ha hecho nada malo. Por ahora no quiero adelantarme con lo sucedido con Olmedo. Estamos en una investigación para saber qué alimento le produjo este doping positivo al jugador", concluyó Marco Pazos, el presidente de El Nacional.

Condolencias y solidaridad por el fallecimiento de Olmedo

El fútbol ecuatoriano vive horas de luto por el fallecimiento del jugador. Los clubes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Liga Pro, y otros actores importantes emitieron comunicados de condolencias y solidaridad para con los familiares y compañeros del futbolista.

En el plantel del Mushuc Runa hubo lágrimas por el trágico fallecimiento del jugador. Olmedo estuvo en la banca de suplentes en el último partido ante Macará por el campeonato local. No tuvo minutos, pero sí estuvo convocado.

Liga de Quito, Barcelona, El Nacional... entre otros equipos expresaron sus condolencias por el fallecimiento del futbolista.