Lamine Yamal elegido como mejor jugador de la temporada de LaLiga

El joven atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue nombrado este viernes 5 de junio de 2026 como mejor jugador de la temporada de LaLiga por primera vez en su carrera, tras haber liderado a su club hacia el segundo campeonato consecutivo.

El extremo de 18 años sucede así en el galardón otorgado por LaLiga y su patrocinador EA Sports a su compañero blaugrana, el brasileño Raphinha.

Pese a las molestias en el pubis que lastraron su primera mitad de temporada, Yamal ha sido la referencia ofensiva de sus compañeros, compensando las repetidas bajas de Raphinha y la pérdida de protagonismo del polaco Robert Lewandowski.

Con 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos de LaLiga, Yamal es a la vez máximo goleador y máximo asistente de su equipo. Gracias a su gran efectividad y a partidos con un rendimiento digno de su estatus de superestrella, el Barça se proclamó campeón por segundo año consecutivo.

Segundo clasificado en la pasada edición del Balón de Oro, Yamal se está recuperando de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida al final de la temporada. Pese a ello, ha entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente y será una de las estrellas de la selección española en el Mundial de Norteamérica, que arranca la semana que viene (11 junio - 19 julio).