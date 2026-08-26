Dos clubes ecuatorianos en cuartos de Libertadores 2026: hazaña histórica a los 36 años

Sangolquí, 25 de agosto de 2026. Partido por Copa Libertadores de América, Independiente del Valle recibe a Deportes Tolima en el estadio de IDV

El fútbol ecuatoriano escribe una de sus páginas más gloriosas en la Copa Libertadores 2026 al clasificar a dos clubes en los cuartos de final del certamen continental. Liga de Quito e Independiente del Valle rompieron los pronósticos en sus respectivas llaves de octavos de final y aseguraron su presencia entre los ocho mejores equipos de América.

Este logro reafirma la consolidación del balompié tricolor como uno de los más competitivos de la región, capaz de plantar cara y competir en la máxima exigencia ante los gigantes del continente.

Para encontrar un antecedente similar en el fútbol nacional hay que remontarse 36 años atrás, a la edición de 1990, cuando Barcelona SC y Emelec coincidieron en esta misma instancia.

Sin embargo, el mérito de la campaña actual resalta aún más al considerar la estructura del torneo moderno, caracterizado por una fase de grupos altamente competitiva y rondas eliminatorias directas con marcada presencia de clubes brasileños y argentinos. Romper esa hegemonía por partida doble convierte a la edición 2026 en un hito sin precedentes para el país.

La clasificación de Liga de Quito se concretó tras una serie dramática y de infarto frente al Mirassol FC de Brasil. Tras igualar en el marcador global al término de los 180 minutos reglamentarios, el conjunto albo apeló a su jerarquía e mística internacional para definir la eliminatoria desde la tanda de penaltis.

La efectividad en los cobros y la solvencia en momentos críticos le permitieron al Rey de Copas sellar su boleto a la siguiente ronda, manteniendo intacta su tradición de hacerse fuerte en instancias decisivas.

Por su parte, Independiente del Valle avanzó a cuartos de final exhibiendo un fútbol sólido, pragmático y de alta efectividad frente a Deportes Tolima de Colombia. El equipo del Valle resolvió la llave con un contundente global de 4-1, demostrando madurez táctica y superioridad futbolística tanto de local como de visitante.

La clasificación de los negriazules confirma la vigencia de un modelo institucional y deportivo que continúa cosechando frutos al más alto nivel sudamericano.

El camino hacia las semifinales presentará un desafío de máxima exigencia, ya que ambos representantes ecuatorianos deberán medir fuerzas contra dos de los candidatos más poderosos de Brasil.

Liga de Quito rivalizará contra Palmeiras en un cruce de pronóstico reservado y con historial en torneos Conmebol, mientras que Independiente del Valle chocará frente a Flamengo en una serie que promete intensidad táctica. Ambos duelos demandarán la mejor versión de los planteles tricolores para mantener vivo el sueño copero.

Más allá del resultado en la siguiente fase, la presencia simultánea de dos equipos ecuatorianos en cuartos de final deja una huella profunda en la temporada 2026. El impacto trasciende lo deportivo, fortaleciendo el coeficiente de la LigaPro a nivel internacional y proyectando al país como un territorio capaz de competir de igual a igual contra las potencias del continente.

La afición ecuatoriana aguarda con expectación el desarrollo de una llave histórica que puede depositar a Ecuador en las etapas finales del torneo más codiciado de América.