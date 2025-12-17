El futbolista Erling Haaland del Manchester City se disfrazó de Papá Noel y repartió regalos

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, se disfrazó de Papá Noel y salió de incógnito por las calles de Manchester, sorprendiendo a familias y niños en un vídeo publicado en su canal de YouTube. El ariete noruego repartió obsequios y regaló momentos de pura espontaneidad.

La iniciativa de Haaland incluyó encuentros espontáneos con niños que no ocultaron su sorpresa al ver a 'Santa' llegar con regalos a pocos días de lña Navidad. En uno de los momentos más emotivos, Haaland descubrió que uno de los chicos era hincha del Manchester United y no dudó en bromear al respecto. "Está en la lista de los traviesos", lanzó entre risas.

El noruego Haaland se mostró emocionados en una acción de marketing, espíritu navideño y autenticidad. En la última jornada de la Premier League anotó un doblete en el 3-0 ante el Crystal Palace y elevó su cuenta a 17 goles en 16 partidos.

El Manchester City continúa su persecución del liderato, impulsando por su goleador, capaz de ser decisivo con muy pocos toques. Papá Noel por un día, artillero incansable todo el año.