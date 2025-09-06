Guerreras Albas hicieron historia y clasificaron a su primera final de la Superliga Femenina 2025

Guerreras Albas se clasificaron a la final de la Superliga Femenina tras vencer a Barcelona

El estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, fue un escenario de fiesta para las Guerreras Albas, este sábado 6 de septiembre del 2025. El equipo ‘albo’ goleó 3-0 a Barcelona SC.

Con ese resultado, las quiteñas sellaron su clasificación a la primera final de la Superliga Femenina de su historia. En la semifinal de ida el equipo quiteño también ganó 0-2 a Barcelona en el estadio Banco Guayaquil.

El protagonismo de la jornada tuvo nombre propio: Cecil Aldana. La delantera cubana aprovechó un error de la portera torera, Samantha Avilés, y abrió el marcador con un remate certero que levantó a la hinchada ‘alba’.

Luego, en el segundo tiempo, volvió a aparecer al minuto 52 para firmar su doblete y encaminar a su equipo hacia la clasificación.

La oportunidad de descontar el marcador llegó para Barcelona a los 72 minutos, cuando el árbitro, tras revisión del VAR, sancionó un penal a su favor. Sin embargo, la jugadora Madelin Riera no pudo vencer el arco de Liceth Suárez, quien logró atajar el balón.

Tan solo dos minutos después, el golpe definitivo llegó con Melany Tapuy, que definió dentro del área para decretar el 3-0 y sentenciar el pase a la final.

Con este triunfo, las Guerreras Albas disputarán por primera vez en la gran final. Se medirán a las Dragonas IDV, actuales campeonas de la Superliga Femenina.

La final de ida está prevista para el sábado 13 de septiembre del 2025 en el estadio Banco Guayaquil y la final de vuelta para el sábado 20 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado.