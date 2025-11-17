'Hay cosas por mejorar': la autocrítica de Alan Franco en la Selección de Ecuador

Alan Franco es uno de los baluartes de la Selección, que se enfrentará con Nueva Zelanda, en su último amistoso antes del Mundial 2026.

Ecuador afronta su último partido amistoso del año. El martes 18 de noviembre del 2025, el equipo se enfrentará con Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, en el cotejo que definirá si es que la Tricolor se mantiene en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026 o sale de esa posición.

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 será transmitido por Teleamazonas, el Canal del Mundial, el 5 de diciembre. Ecuador necesita vencer a Nueva Zelanda para poder mantenerse en el bombo 2, un sitio que le permitirá tener rivales menos peligrosos en la conformación del grupo para la competición del próximo año.

Ecuador empató contra Canadá, el jueves 13, en Toronto, en un partido en el que el equipo decepcionó: no aprovechó la superioridad numérica, ante un rival que jugó 85 minutos con un hombre menos. Antes del juego con Nueva Zelanda, Alan Franco hizo una autocrítica y pidió a los hinchas seguir confiando en el equipo.

"Como grupo estamos fuertes y unidos. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que mejorar" Alan Franco/ Volante de Ecuador

Moisés Caicedo (izquierda) y Gonzalo Plata, durante un entrenamiento de la Tricolor, antes de su partido ante Nueva Zelanda, en Estados Unidos. LA TRI

¿Cómo procesa el equipo las críticas? El golero Hernán Galíndez dice que cuando hay cuestionamientos "con respeto y fundamento", son aceptadas. "Somos autocríticos. Nosotros también nos hacemos cargo, no nos creemos los mejores".

Ecuador se enfrenta con Nueva Zelanda, desde las 20:30, en Nueva Jersey. Teleamazonas transmitirá el compromiso, en diferido.