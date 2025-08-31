"Cuidado con perder el clásico"; Hinchas presionan a jugadores de Barcelona por campaña 2025

Jugadores de Barcelona en su último cotejo ante Cuenca Juniors en el que fue eliminada de la Copa Ecuador.

Los hinchas de Barcelona Sporting Club reclaman a los jugadores por la mala campaña que ha tenido el equipo canario durante este año. Este domingo 31 de agosto del 2025 llegaron a la concentración Sigifredo Agapito Chuchuca para mostrar su malestar al equipo.

Más de una decena de hinchas reclamaron a los jugadores su molestia por la eliminación de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y sobre todo, la distancia de 12 puntos, con Independiente del Valle, que lidera la tabla de posiciones.

"A nosotros nos duele", "no queremos más fracasos", "ojo que se viene el Clásico”, dijeron los hinchas. Barcelona jugará ante Emelec el domingo 14 de septiembre del 2025 a las 17:30.

Para agravar la crisis futbolística de Barcelona SC en esta temporada, los 'toreros' fueron eliminados el jueves 28 de agosto de la Copa Ecuador por Cuenca Juniors, un equipo de Segunda Categoría.

El reclamo de los hinchas a los futbolistas 'toreros' se dio antes del cotejo de este domingo ante Universidad Católica, que se jugará en el estadio Banco Pichincha.