Así quedan los octavos de final de la Copa Ecuador 2025 tras la eliminación de Barcelona SC
16 equipos de la Serie A de la LigaPro, Serie B y Segunda Categoría se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.
Los octavos de final de Copa Ecuador se definieron este jueves 28 de agosto del 2025.
Actualizada:
29 ago 2025 - 00:10
La Copa Ecuador avanza a los octavos de final con la sorpresiva eliminación de Barcelona SC por Cuenca Juniors. 16 equipos de segunda y primer categoría buscan llegar a la final.
El cuadro morlaco venció a los toreros 2-0 en el estadio Alejandro Serrano el jueves 28 de agosto del 2025. El nigeriano Asigibidigbi y Roberto La 'Tuka' Ordóñez dieron la clasificación a los dirigidos por Leonardo Vanegas.
La segunda categoría ha demostrado calidad futbolística para avanzar en el campeonato ecuatoriano. Deportivo Santo Domingo dejó fuera a Delfín, lo mismo hizo La Cantera de Pastaza con Libertad y Liga de Portoviejo con Macará en los penales.
Mientras que Liga de Quito, El Nacional, Aucas, Emelec, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca y Universidad Católica demostraron superioridad para llegar a esta etapa decisiva.
Guayaquil City, San Antonio, Gualaceo, 9 de Octubre y Leones FC, de la Serie B, también avanzaron. Con ello, los cruces de los octavos de final quedaron definidos de la siguiente forma:
- Liga de Quito vs. San Antonio
- Aucas vs. Deportivo Cuenca
- Emelec vs. Leones FC
- Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City
- Independiente del Valle vs. Gualaceo
- Universidad Católica vs. Liga de Portoviejo
- Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza
- El Nacional vs. 9 de Octubre
