Hinchas de Barcelona SC protagonizaron peleas en los exteriores del estadio Atahualpa, en Quito

Hinchas de Barcelona SC en el graderió del estadio Olímpico Atahualpa en el partido ante Universidad Católica por la fecha 21 de la LigaPro.

Tras la amarga derrota de Barcelona ante Universidad Católica, por la fecha 21 de la LigaPro, hinchas del equipo marillo protagonizaron disturbios en los exteriores del estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El partido, que se jugó la noche del martes 20 de julio del 2026, terminó 2-1 a favor del equio Camarata. Sin embargo, la tensión se desató al final del encuentro, mientras los hinchas abandonaban el escenario deportivo.

Las agresiones entre hinchas quedaron registradas en un videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa a dos hombres golpearse sobre la calzada, en medio de varios hinchas, quienes alientan la pelea. "Dale, dale", repetían los transeúntes.

Otro video muestra a una persona tendida sobre la acera, mientras otra intenta asistirla entre gritos desesperados. Miembros de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para evitar más enfrentamientos entre los propios hinchas de Barcelona.