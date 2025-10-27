Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Fútbol internacional

Linda Caicedo, Marta...; estas son las 26 finalistas al once Mundial Femenino Fifpro 2025

Futbolistas profesionales votaron para elegir a las 26 candidatas al once ideal del año, con fuerte presencia del Barcelona y el Chelsea.

FIFPRO

Autor

Madrid, EFE

Actualizada:

27 oct 2025 - 13:31

Unirse a Whatsapp

Más de 6 000 futbolistas votaron para elegir a las jugadoras que brillaron entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025. Las votaciones definieron la lista de las 26 candidatas al 11 ideal del año.

Entre las finalistas destacan Linda Caicedo (Real Madrid) y las brasileñas Marta y Debinha, además de una fuerte presencia del Barcelona con Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Vicky López y Ona Batlle.

El Chelsea también impone su dominio con cinco representantes, mientras que el talento se reparte entre clubes de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita.

El XI Ideal del Año se revelará el 3 de noviembre.

Conoce a las 26 finalistas:

Porteras

  • Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemania)
  • Mary Earps (París Saint-Germain, Inglaterra)
  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensas

  • Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)
  • Ona Batlle (Barcelona, España)
  • Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)
  • Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)
  • Olga Carmona (Real Madrid / París Saint-Germain, España)
  • Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)
  • Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)
  • Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Centrocampistas 

  • Aitana Bonmatí (Barcelona, España)
  • Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos)
  • Debinha (Kansas City Current, Brasil)
  • Patricia Guijarro (Barcelona, España)
  • Vicky López (Barcelona, España)
  • Alexia Putellas (Barcelona, España)
  • Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)
  • Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)

Delanteras

  • Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)
  • Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)
  • Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)
  • Athenea del Castillo (Real Madrid, España)
  • Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)
  • Marta (Orlando Pride, Brasil)
  • Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).

