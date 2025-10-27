Linda Caicedo, Marta...; estas son las 26 finalistas al once Mundial Femenino Fifpro 2025
Futbolistas profesionales votaron para elegir a las 26 candidatas al once ideal del año, con fuerte presencia del Barcelona y el Chelsea.
Estas son las 26 seleccionadas por 6 000 futbolistas para ser parte del XI FIFPRO2025 femenino
FIFPRO
Compartir
Actualizada:
27 oct 2025 - 13:31
Más de 6 000 futbolistas votaron para elegir a las jugadoras que brillaron entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025. Las votaciones definieron la lista de las 26 candidatas al 11 ideal del año.
Entre las finalistas destacan Linda Caicedo (Real Madrid) y las brasileñas Marta y Debinha, además de una fuerte presencia del Barcelona con Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Vicky López y Ona Batlle.
El Chelsea también impone su dominio con cinco representantes, mientras que el talento se reparte entre clubes de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita.
El XI Ideal del Año se revelará el 3 de noviembre.
Conoce a las 26 finalistas:
Porteras
- Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemania)
- Mary Earps (París Saint-Germain, Inglaterra)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
Defensas
- Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)
- Ona Batlle (Barcelona, España)
- Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)
- Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)
- Olga Carmona (Real Madrid / París Saint-Germain, España)
- Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)
- Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)
- Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)
Centrocampistas
- Aitana Bonmatí (Barcelona, España)
- Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos)
- Debinha (Kansas City Current, Brasil)
- Patricia Guijarro (Barcelona, España)
- Vicky López (Barcelona, España)
- Alexia Putellas (Barcelona, España)
- Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)
- Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)
Delanteras
- Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)
- Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)
- Athenea del Castillo (Real Madrid, España)
- Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride, Brasil)
- Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
Compartir