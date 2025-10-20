Ecuador dispondrá de tecnología de FIFA y Conmebol para detectar anomalías en partidos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aseguró este lunes 20 de octubre de 2025 que aprovechará el respaldo tecnológico que le brindan la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para detectar anomalías en los partidos de la Liga Pro.

"Tenemos a disposición tecnología dotada por Conmebol y FIFA que nos permitirá detectar anomalías en los partidos de las serie A y B", precisó el presidente de la FEF, Francisco Egas, durante las capacitaciones de integridad que brinda la Conmebol a sus asociaciones miembros.

Egas resaltó que se necesita involucrar a la Policía ecuatoriana, a la Fiscalía, al Gobierno central y a gobiernos locales en el tema, "para que nos puedan dar el soporte para investigar, llegar a conclusiones, castigar y erradicar las malas prácticas en el fútbol".

Entretanto, Graciela Garay, directora de Ética, Cumplimiento e Integridad de Conmebol, dijo que existen procesos de detección de amaños de partidos y una plataforma de denuncias que está a disposición de todos los actores del fútbol.

"La trazabilidad de la información que recibimos en la plataforma de denuncias es reservada y transparente", dijo Garay, que añadió que "es muy importante la cooperación entre Conmebol y sus asociaciones miembros".

En el acto también estuvieron el viceministro de Deportes, José David Jiménez, y el de Seguridad Ciudadana, Javier Freile; además del asambleísta Andrés Castillo, la especialista en Anticorrupción y Transparencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Ecuador, Saskia Núñez; y el oficial regional de la Interpol, Víctor Ferreira.

Los presentes propusieron la creación de un proyecto de ley que tipifique el amaño de partidos de fútbol y otras irregularidades en el deporte, también la cooperación interinstitucional e internacional para evitar que los grupos de delincuencia organizada se lucren del fútbol.

En los últimos meses, cuatro futbolistas han sido asesinados en Ecuador. Sin embargo, se desconoce si los ataques tienen relación con las apuestas clandestinas.

Se trata de Michael Valencia y Leandro Yépez, del club Exapromo Costa, de la tercera categoría local; Jonathan González, del club 22 de Julio, de la segunda división local y el juvenil Jostin Mera, de las divisiones menores del Manta, de la primera división ecuatoriana.

Mientras que el exseleccionado ecuatoriano Bryan 'Cuco' Angulo fue herido de bala el jueves pasado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes fueron detenidos por la policía de la ciudad de Portoviejo, de la provincia costera de Manabí.