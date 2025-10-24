La Tri Sub 17 femenina cayó ante China y tendrá que esperar para hallar un cupo en los octavos

Ecuador cayó goleado ante China y tiene que esperar resultados para acceder a los octavos de final.

La Selección femenina Sub 17 cayó goleada en la última fecha del grupo C del Mundial de la categoría, que se realiza en Marruecos. La Tri fue goleada 4-0 ante China, en la jornada del viernes 24 de octubre del 2025, y terminó tercera en la llave con tres puntos y un gol negativo de -5.

Los goles fueron convertidos por Zhou Xinyi, a los diez minutos; Yijie Zeng, a los 16'; Maité Zambrano (autogol), a los 31' y Song You, a los 43'. Todos los goles en el primer tiempo. Además, por revisión de VAR, la Selección se libró de que le cobren dos penales en contra.

Pese a la contundente caída, Ecuador aún conserva opciones para entrar como una de las mejores terceras de la competencia. Para ello, tendrá que esperar que los demás grupos terminen, en las jornadas del viernes 24 y sábado 25.

En el grupo A, por ejemplo, Costa Rica es tercera con un punto. México, en la llave B, tiene tres puntos y enfrenta a Camerún, en la última jornada. Las africanas no tiene puntos. En la llave D, Nigeria tiene cero puntos, al igual que Samoa. Ambos equipos rivalizarán el sábado 25, a las 11:00 de Ecuador.

Ecuador ganó un partido y perdió dos en este torneo. En su debut cayó 3-0 ante Estados Unidos, luego venció a Noruega por 2-1 y después la caída ante China.