Un enjambre de abejas paraliza la final sub-20 entre Bahia y Fluminense de Feira

Los jugadores, árbitros y cuerpo técnico tendidos en el piso para evitar picaduras de las abejas.

La final entre Bahia y Fluminense de Feira, disputado la tarde del sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio Joia da Princesa, tuvo que ser suspendido abruptamente por la invasión de un denso enjambre de abejas en el terreno de juego.

Transcurría el minuto 11 del primer tiempo cuando el pánico se apoderó de la cancha. Ante la repentina llegada de los insectos —que se concentraron densamente en una de las cámaras de transmisión ubicadas al borde del césped— el árbitro principal detuvo las acciones.

Imagen mejorada con IA del enjambre de abejas que se posó sobre una de las cámaras de transmisión. Captura de pantalla

Siguiendo el instinto y el protocolo para evitar un ataque masivo, los 22 futbolistas, el cuerpo arbitral y los integrantes de los cuerpos técnicos se tiraron pecho a tierra y se cubrieron el rostro para evitar las picaduras.

La surrealista escena se extendió por casi diez minutos. Para lograr dispersar el enjambre y salvaguardar la integridad de los deportistas, el personal de mantenimiento del estadio reaccionó activando el sistema de riego automático. El agua logró ahuyentar a las abejas de la cancha principal, permitiendo que la situación se controlara sin que se registrara ninguna persona herida.

Una vez superado el susto y verificado que el área era segura, el balón volvió a rodar. Pese la inusual para, los 'Pivetes de Aço' (juveniles del Bahia) no perdieron la concentración.

El Bahia aplastó al Fluminense de Feira con un contundente marcador de 8-0. Los goles de la goleada fueron obra de Fredi, Dell, Gerald, João Andrade, Dyllan y un destacado 'hat-trick' de Carioca.

Con este abultado resultado, el Bahia deja la llave prácticamente sentenciada de cara al partido de vuelta y se acerca a conseguir el octacampeonato estatal de la categoría.