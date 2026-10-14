Abogado de hermanas de Maradona pide penas de hasta 10 años en juicio por su muerte

La exestrella del fútbol argentino Diego Armando Maradona hace gestos durante el primer entrenamiento de Gimnasia bajo su dirección técnica en el estadio El Bosque, en La Plata.

"Diego Maradona murió por lo que no hicieron", aseveró este miércoles el abogado de tres hermanas del ídolo del fútbol al pedir penas de hasta 10 años de prisión para cinco de los siete imputados en el juicio en Argentina por su muerte en 2020.

Maradona murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020.

El exfutbolista cumplía una internación domiciliaria en Tigre, al norte de Buenos Aires, tras pasar por una cirugía por un hematoma en la cabeza.

Siete profesionales de la salud están siendo juzgados bajo la acusación inicial de homicidio con dolo eventual, que implica que sabían que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del exfutbolista.

"No era la historia de una muerte súbita sino la crónica de una muerte anunciada, previsible y evitable", declaró Pablo Jurado, abogado de Rita, Claudia y Ana Maradona, tres de las cinco hermanas del 'Diez', que conforman una de las seis partes acusadoras.

A la hora de los alegatos, los abogados querellantes se dividieron entre los que solicitaron dolo eventual, homicidio culposo, que prevé una pena menor, o la absolución para algunos acusados.

⚖ JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA 👉 La tercera jornada de alegatos en San Isidro estuvo marcada por el enojo de Dalma y Gianinna Maradona tras el pedido de absolución para Carlos Díaz. Fernando Burlando cuestionó esa postura y anticipó su planteo de penas. #A24 https://t.co/UKTHXww9UD — A24.com (@A24COM) October 14, 2026

La pena más alta pedida por Pablo Jurado fue de 10 años para Nancy Forlini, coordinadora médica de la internación domiciliaria, a la que el abogado identificó como la responsable de gestionar los equipos médicos y dirigir al personal de enfermería.

"Si no hubo aparatología médica para un paciente como Maradona ¿qué le queda a los demás?", dijo Jurado.

El abogado pidió además ocho años para el neurocirujano Leopoldo Luque y ocho años y dos meses para la psiquiatra Agustina Cosachov.

A lo largo de los alegatos, Forlini, Luque y Cosachov fueron identificados por las querellas como los principales responsables.

Para el enfermero y su coordinador de enfermería, Jurado solicitó 3 años de prisión. Además pidió la absolución para el psicólogo Carlos Díaz y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Tras el pedido de absolución de Díaz, Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del astro presentes en el tribunal, insultaron en voz baja en señal de repudio. Gianinna, además, rompió en llanto.

La fiscalía pidió penas de entre cuatro y 12 años para seis de los imputados y la absolución de Di Spagna. Los alegatos del juicio concluirán el 22 de octubre, y luego el tribunal dictará sentencia en una fecha todavía por determinar.