Barcelona ante Independiente del Valle en partido reprogramado de la fecha #1 del hexagonal final de la LigaPro

El Comité Disciplinario de la LigaPro hizo oficial una sanción de cuatro partidos para Jhegson Méndez, mediocampista de Independiente del Valle, tras los incidentes registrados en el empate 1-1 frente a Barcelona SC en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.

La resolución representa un duro golpe deportivo para el conjunto rayado en la recta final de la temporada 2026, ya que el futbolista queda al margen de los próximos compromisos decisivos del campeonato.

De acuerdo con el informe arbitral y el expediente disciplinario, la tarjeta roja directa mostrada a Méndez al minuto 65 fue el detonante de un castigo severo.

El árbitro central Guillermo Guerrero consignó tres agravantes en su reporte: insultos hacia la autoridad del partido, demora injustificada al momento de abandonar el terreno de juego y reincidencia en las ofensas verbales contra el juez una vez concluido el encuentro.

La sanción de la LigaPro no se limita únicamente a la inhabilitación deportiva de cuatro fechas, sino que también contempla multas económicas para el jugador.

El acta establece un cobro de USD 100 por las ofensas dirigidas al cuerpo arbitral, a lo que se suma una sanción pecuniaria adicional de USD 20 por reclamos indebidos durante el desarrollo del compromiso en Guayaquil.

En la misma resolución disciplinaria, Independiente del Valle sufrió otra baja relevante en su estructura de partido, ya que el coordinador deportivo Sebastián Peñaherrera fue castigado con tres partidos de suspensión.

Al igual que en el caso del volante, la medida respondió a insultos proferidos contra el equipo arbitral tras las acciones polémicas del duelo.

A este escenario se suma un frente abierto por una denuncia presentada por Barcelona SC ante la LigaPro. El club torero ingresó un reclamo independiente contra Méndez luego de que se difundieran imágenes en las que el futbolista, mientras caminaba rumbo a los camerinos, gritaba y realizaba gestos alusivos a un robo hacia la tribuna local.

Con esta suspensión confirmada, el volante de 29 años deberá cumplir el castigo en las jornadas restantes y perderá continuidad en el cierre de la temporada 2026 con Independiente del Valle.

El cuerpo técnico negriazul deberá reajustar su mediocampo para afrontar el tramo final del torneo sin uno de sus futbolistas de mayor experiencia.