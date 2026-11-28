La Selección de Ecuador busca un cupo a la fase final del repechaje para llegar al Mundial Femenino Brasil 2027.

La carrera por llegar a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 entra en una etapa decisiva. La FIFA organizó un torneo de repechaje intercontinental para definir a las últimas tres selecciones que participarán en la cita mundialista, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

En esta instancia participarán 10 selecciones de seis confederaciones, pero no todas comenzarán desde la misma fase. El torneo tendrá dos etapas: una preliminar, que se jugará entre noviembre y diciembre de 2026, y una fase final, prevista para febrero y marzo de 2027.

¿Cuántas selecciones participan y cómo funciona el formato?

El repechaje contará con 10 equipos que competirán por los últimos tres lugares disponibles para el Mundial. La distribución será la siguiente:

Asia (AFC): dos selecciones.

África (CAF): dos selecciones.

Concacaf: dos selecciones.

Sudamérica (CONMEBOL): dos selecciones.

Oceanía (OFC): una selección.

Europa (UEFA): una selección.

Sin embargo, el torneo no comenzará con las 10 selecciones enfrentándose entre sí. El formato contempla dos fases.

Primera fase: seis selecciones en Marruecos

Ecuador, Ghana, Sudáfrica, Uzbekistán, China Taipéi y Papúa Nueva Guinea disputarán la etapa preliminar, del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, en el Complejo Deportivo Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.

Cada selección jugará tres partidos. Al finalizar esta etapa, los dos equipos que ocupen los primeros lugares de la clasificación general avanzarán a la fase final.

Segunda fase: seis selecciones por los últimos tres cupos

Los dos clasificados de Marruecos se unirán a Venezuela, dos de Concacaf y una de Europa, las cuales accederán directamente a esta instancia.

Los seis equipos serán distribuidos mediante sorteo en tres llaves. Cada llave tendrá un partido de eliminación directa y el ganador conseguirá uno de los tres últimos boletos para el Mundial de Brasil 2027.

Es decir, tres selecciones superarán el repechaje y conseguirán su clasificación a la Copa Mundial Femenina.¿Qué pasará después de la fase preliminar?

La etapa definitiva del repechaje se jugará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027. La sede todavía debe ser confirmada.

El sorteo de esta instancia está previsto para el 10 de diciembre de 2026, en Río de Janeiro. Allí se conocerán los cruces que definirán a las últimas tres selecciones mundialistas.

Una vez concluido el repechaje, quedarán conformados los 32 equipos que disputarán el Mundial Femenino. Brasil, por ser anfitrión, ya tiene asegurada su participación.

Ecuador inicia su camino este sábado

La selección ecuatoriana tendrá una nueva oportunidad de buscar su tercera participación en una Copa Mundial Femenina, después de sus presencias en Canadá 2015 y Australia y Nueva Zelanda 2023.

La Tri, dirigida por Eva Espejo, integra la fase preliminar y tendrá tres compromisos en Marruecos. Su primer rival será Ghana, este sábado 28 de noviembre.

Calendario de Ecuador en el repechaje:

Sábado 28 de noviembre: Ecuador vs. Ghana | 14:00

Ecuador vs. Ghana | 14:00 Miércoles 2 de diciembre: Ecuador vs. Sudáfrica | 14:00

Ecuador vs. Sudáfrica | 14:00 Sábado 5 de diciembre: Ecuador vs. China Taipéi | 12:00

Los tres encuentros se disputarán en el Complejo Deportivo Mohammed VI de Rabat. Los horarios corresponden a la hora de Ecuador.

La selección ecuatoriana necesita terminar entre las dos primeras de la clasificación general para avanzar a la fase final. El objetivo es superar los tres compromisos y mantener vivo el sueño de regresar a una Copa Mundial.