La selección femenina de Ecuador cayó 2-1 ante Ghana en el repechaje al Mundial Femenino, el partido se disputó este sábado 28 de noviembre de 2026.

En este encuentro fue transmitido en vivo por Teleamazonas y sus redes sociales.

Desarrollo del encuentro

Ecuador sorprendió apenas al minuto 1 con la anotación de Maylín Arreaga para abrir el marcador.

Sin embargo, Ghana reaccionó pronto e igualó el encuentro al minuto 11, cuando Bénédicte Simon aprovechó una confusión en el área para poner el 1-1.

Tras el empate, La Tri generó aproximaciones a través de jugadas a balón parado y centros al área, mientras la defensa ecuatoriana sostuvo la igualdad hasta el cierre de la primera mitad.

En el inicio del segundo tiempo, Ecuador estuvo cerca de retomar la ventaja con un remate de Milagros Barahona (46') y un tiro libre de Nayely Bolaños (64'), ambos detenidos por la guardameta ghanesa.

Cuando el empate parecía sellado, Ghana dispuso de un tiro penal al minuto 89 que convirtió para el 2-1 definitivo, sin que Ecuador lograra igualar durante los minutos de adición hasta el pitazo final al 97'.

Esta es la alineación de 'La Tri'

Sigue el minuto a minuto del encuentro

Ambas selecciones saltaron a la cancha. En la ceremonia protocolar se entonaron los respectivos himnos de cada nación.

Finaliza el partido: Ghana se lleva el triunfo Tras el penal, el equipo ecuatoriano no logró revertir el marcador y el encuentro finaliza 2 -1

Se añaden 5 minutos más al encuentro

Gol para Ghana Ghana cobra un tiro penal y pone en ventaja el marcador con dos goles a su favor

Faltan 10 minutos para finalizar el encuentro Ambos equipos disputan el balón en búsqueda de un gol que acabe con el empate

Tiro libre para Ecuador Nayely Bolaños ejecuta el tiro libre que va por el aire directo a una esquina del arco, la arquera de Ghana salta y logra evitar el gol

Ecuador pierde una oportunidad de gol Milagros Barahona intenta marcar el segundo tanto para Ecuador, fue detenida por la arquera de Ghana

¡Inicia el segundo tiempo!

Finaliza el primer tiempo La primera mitad del partido culmina con un empate.

Se añaden cuatro minutos al encuentro

Tiro libre para Ecuador Se cobra el tiro libre, 'La Tri' buscaba el gol por el juego aéreo. La golera de Ghana lo ataja

La defensa evita otro gol de Ghana Ecuador tiene una muralla en la defensa. La delantera de Ghana avanzó en solitario y fue frenada en un jugada limpia de Mayerly Cedeño. La jueza determinó posición adelantada.

Pausa de hidratación La jueza central otroga un minuto de hidratación, los equipos aprovechan para analizar el juego y plantear estrategias

Tiro libre para Ecuador Se cobra el tiro libre, la arquera de Ghana detiene el balón y en un descuido el esférico regresa a La Tri, Artega centra sin éxito de convertir otro gol

La primera tarjeta amarilla del encuentro

Ecuador se acerca al arco de Ghana En varios intentos La Tri busca una oportunidad de gol, la defensa de Ghana se muestrs sólida y blinda su arco

Jugada de pelota parada para Ghana El balón llega la primer palo y se repite el corner. En la segunda acción Baquerizo la saca del aréa.

Ghana empata el encuentro Bénédicte Simon en una confusión de balón logra convertir el primer gol para la selección de Ghana

¡Gol de Ecuador! Maylín Arreaga convierte el primer gol para 'La Tri'