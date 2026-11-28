Ecuador cayó 2-1 ante Ghana en el repechaje al Mundial Femenino
Ecuador abrió el marcador al minuto 1 con Maylín Arreaga, pero Ghana remontó 2-1 con un penal sobre el final
La Tri femenina perdió 2-1 frente a Ghana
FEF
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Actualizada:
28 nov 2026 - 16:06
La selección femenina de Ecuador cayó 2-1 ante Ghana en el repechaje al Mundial Femenino, el partido se disputó este sábado 28 de noviembre de 2026.
En este encuentro fue transmitido en vivo por Teleamazonas y sus redes sociales.
Desarrollo del encuentro
Ecuador sorprendió apenas al minuto 1 con la anotación de Maylín Arreaga para abrir el marcador.
Sin embargo, Ghana reaccionó pronto e igualó el encuentro al minuto 11, cuando Bénédicte Simon aprovechó una confusión en el área para poner el 1-1.
Tras el empate, La Tri generó aproximaciones a través de jugadas a balón parado y centros al área, mientras la defensa ecuatoriana sostuvo la igualdad hasta el cierre de la primera mitad.
En el inicio del segundo tiempo, Ecuador estuvo cerca de retomar la ventaja con un remate de Milagros Barahona (46') y un tiro libre de Nayely Bolaños (64'), ambos detenidos por la guardameta ghanesa.
Cuando el empate parecía sellado, Ghana dispuso de un tiro penal al minuto 89 que convirtió para el 2-1 definitivo, sin que Ecuador lograra igualar durante los minutos de adición hasta el pitazo final al 97'.
Esta es la alineación de 'La Tri'
Sigue el minuto a minuto del encuentro
Ambas selecciones saltaron a la cancha. En la ceremonia protocolar se entonaron los respectivos himnos de cada nación.
Minuto 97
15:58
Finaliza el partido: Ghana se lleva el triunfo
Tras el penal, el equipo ecuatoriano no logró revertir el marcador y el encuentro finaliza 2 -1
Minuto 90
15:53
Se añaden 5 minutos más al encuentro
Minuto 89
15:50
Gol para Ghana
Ghana cobra un tiro penal y pone en ventaja el marcador con dos goles a su favor
Minuto 80
15:40
Faltan 10 minutos para finalizar el encuentro
Ambos equipos disputan el balón en búsqueda de un gol que acabe con el empate
Minuto 64
15:24
Tiro libre para Ecuador
Nayely Bolaños ejecuta el tiro libre que va por el aire directo a una esquina del arco, la arquera de Ghana salta y logra evitar el gol
Minuto 46
15:09
Ecuador pierde una oportunidad de gol
Milagros Barahona intenta marcar el segundo tanto para Ecuador, fue detenida por la arquera de Ghana
Minuto 45
15:06
¡Inicia el segundo tiempo!
Minuto 49
14:51
Finaliza el primer tiempo
La primera mitad del partido culmina con un empate.
Minuto 45
14:46
Se añaden cuatro minutos al encuentro
Minuto 45
14:46
Tiro libre para Ecuador
Se cobra el tiro libre, 'La Tri' buscaba el gol por el juego aéreo. La golera de Ghana lo ataja
Minuto 40
14:41
La defensa evita otro gol de Ghana
Ecuador tiene una muralla en la defensa. La delantera de Ghana avanzó en solitario y fue frenada en un jugada limpia de Mayerly Cedeño. La jueza determinó posición adelantada.
Minuto 38
14:40
Pausa de hidratación
La jueza central otroga un minuto de hidratación, los equipos aprovechan para analizar el juego y plantear estrategias
Minuto 31
14:33
Tiro libre para Ecuador
Se cobra el tiro libre, la arquera de Ghana detiene el balón y en un descuido el esférico regresa a La Tri, Artega centra sin éxito de convertir otro gol
Minuto 29
14:31
La primera tarjeta amarilla del encuentro
Minuto 28
14:30
Ecuador se acerca al arco de Ghana
En varios intentos La Tri busca una oportunidad de gol, la defensa de Ghana se muestrs sólida y blinda su arco
Minuto 19
14:20
Jugada de pelota parada para Ghana
El balón llega la primer palo y se repite el corner. En la segunda acción Baquerizo la saca del aréa.
Minuto 11
14:13
Ghana empata el encuentro
Bénédicte Simon en una confusión de balón logra convertir el primer gol para la selección de Ghana
Minuto 1
14:02
¡Gol de Ecuador!
Maylín Arreaga convierte el primer gol para 'La Tri'
Minuto 0
14:02
Inicio del partido
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