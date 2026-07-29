'Mi etapa con la selección ya ha pasado': Neymar se despide de la selección brasileña

"Creo que mi etapa con la Selección ya ha pasado", aseguró el delantero brasileño Neymar Jr., la noche del martes 28 de julio de 2026, tras el partido de Santos ante Universidad Central de Venezuela por Copa Sudamericana.

Con este mensaje Neymar habría confirmado su salida de la selección de Brasil. Lo hizo solo unas semanas después de que la Canarinha fue eliminada del Mundial 2026 ante Noruega en los octavos de final.

"Hice historia allí y estoy muy contento por ello. Viví muchas cosas, lo di todo y siempre luché y me batí por la camiseta amarilla. Pero no creo que ya lo quiera", dijo el brasileño.

El Santos, del máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, venció por 4-2 a la Universidad Central de Venezuela y avanzó a los octavos de final del certamen continental.