Alexis Sánchez dice llegar a la MLS para seguir los pasos de 'grandes' como Messi

El presidente y director ejecutivo del CF Montréal, Gabriel Gervais, entrega a Alexis Sánchez (n.º 10) su camiseta durante el descanso del partido de la MLS entre el CF Montréal y el D.C. United.

El chileno Alexis Sánchez, nuevo jugador de CF Montreal en la Major League Soccer (MLS), compareció por primera vez ante los medios de comunicación este martes, dejando claro su deseo de seguir compitiendo con grandes del fútbol mundial.

A sus 37 años, el ex del Arsenal y Manchester United entre otros, está listo para cerrar su etapa en el fútbol europeo e iniciar una nueva aventura en Canadá.

"Soy muy competitivo en mi carrera", arrancó Sánchez, en una concurrida conferencia de prensa realizada en el centro de entrenamiento del cuadro canadiense.

"Vi que estaban viniendo todos los jugadores de talla mundial: Messi, Suárez, Lewandowski. Y dije, ¿por qué no venir y darme una oportunidad de jugar acá con los grandes jugadores a nivel mundial?".

"Jugué en los mejores equipos del mundo y venir a Canadá era un desafío de poder ayudar al club y salir campeón, en cada lugar que fui siempre salí campeón", agregó.

El de Tocopilla firmó un contrato que lo vincula con Montreal durante el resto de la temporada 2026 y la temporada Sprint en el 2027, con opción para la campaña 2027-28.

Este lunes completó su primer entrenamiento a la par de sus compañeros y está a total disposición del cuerpo técnico para su debut durante la jornada del miércoles ante Columbus Crew. en Ohio, o el sábado en condición de local frente al LA Galaxy del alemán Marco Reus.

"Físicamente me entrené en Italia, obviamente que me faltan partidos y con eso me voy a sentir mejor. Mi cuerpo es como un niño de 25 años, me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme rápido al equipo".

Destacó a la liga norteamericana (MLS) como una competitiva en la que todos los equipos son parejos, y llega con la disposición de convertirse en un ejemplo para futuras generaciones.

"Mi rol en los últimos años ha sido ser profesional y que los jóvenes aprendan de uno", recalcó Sánchez. "Me gusta ganar, tengo una mentalidad ganadora y el equipo debe demostrar en la cancha que tiene fútbol para que la gente se divierta y crecer poco a poco".

Montreal se ubica en el penúltimo lugar de la Conferencia Este con 17 puntos, superando únicamente al Atlanta United de Gerardo "Tata" Martino.

Títulos de liga en Chile, Argentina, España e Italia, en agregado a una doble coronación en Copa América, resaltan dentro de un amplio palmarés del experimentado atacante que ahora buscará sumar éxitos en Norteamérica.