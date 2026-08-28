Esta es la agenda tricolor en la Premier League: Fechas, horarios y donde ver los partidos

Piero Hincapié, defensor ecuatoriano, jugador del Arsenal, en el borde de la cancha para ingresar al cambio.

Este viernes arranca la fecha dos la Premier League. La liga más competitiva del mundo cuenta con presencia de jugadores ecuatorianos como Moisés Caicedo en el Chelsea, Piero Hincapié con el Arsenal, Nilson Angulo en el Sunderland, quien arrancó con éxito la temporada con su primer gol en la Premier League.

Los encuentros de los futbolistas tricolores en la Premier League se transmitirán en vivo para Ecuador a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Revisa a continuación la agenda con los horarios oficiales ajustados al territorio ecuatoriano para no perderte las actuaciones de nuestros compatriotas en Inglaterra.

Conventry City vs Hull City

Hull City, equipo de Oscar Zambrano, llega a esta segunda fecha tras protagonizar una victoria memorable ante el Manchester United. El marcador del partido fue de 2 – 0 y contó con goles de Semi Ajayi al minuto 17 y Nobel Mendy en el minuto 38.

En este encuentro Zambrano no fue parte de la convocatoria, ya que se encuentra en recuperación por una distensión en el isquiotibial, se espera su regreso a la cancha a mediados de septiembre.

Esta es la información del próximo compromiso frente al Conventry:

Fecha : Sábado 29 de agosto

: Sábado 29 de agosto Hora : 09:00 AM (Hora Ecuador)

: 09:00 AM (Hora Ecuador) Transmisión: ESPN y Disney+

Chelsea vs Brighton

El equipo de Xabi Alonso llega confiado para su partido contra Brighton. Los blues vencieron 3 – 2 en la primera fecha al Fullham.

Este partido no contó con la presencia de Moisés Caicedo debido a molestias físicas leves. Los tres goles del Chelsea fueron de Joao Pedro al minuto 1, Morgan Rogers al minuto 41 y Cole Palmer al minuto 49.

En declaraciones de Alonso, Moisés Caicedo aún no tiene una fecha de regreso a las canchas tras la molestia física registrada y se trabaja semana a semana en su recuperación.

Esta es la información del próximo compromiso frente al Brighton:

Fecha : Domingo 30 de agosto

: Domingo 30 de agosto Hora : 08:00 AM (Hora Ecuador)

: 08:00 AM (Hora Ecuador) Transmisión: ESPN y Disney+

Sunderland vs Fullham

Sunderland busca conseguir su primera victoria ante el Fullham. En su partido debut de la temporada cayó 2 -1 en el encuentro disputado con la Ipswich.

A pesar de la derrota, el único gol de los Black Cats llegó al minuto 39 y fue anotado por Nilson Angulo en la ejecución de un tiro libre.

Esta es la información del próximo compromiso frente al Fullham:

Fecha : Domingo 30 de agosto

: Domingo 30 de agosto Hora : 08:00 AM (Hora Ecuador)

: 08:00 AM (Hora Ecuador) Transmisión: ESPN y Disney+

Aston Villa vs Arsenal

Arsenal inauguró la temporada con un triunfo y busca defender el título. Para este segundo partido frente Aston Villa, los gunners apuestan por un juego de jerarquía para así monopolizar el balón y asegurar la victoria.

Piero Hincapié no fue titular en el encuentro e ingreso al cambio en el minuto 81, en reemplazo de Riccardo Calafiori. Durante los minutos en cancha le defensor ecuatoriano fue preciso en la entrega del balón y la defensa ante el juego aéreo que planteo el rival.

Esta es la información del próximo compromiso frente al Aston Villa: