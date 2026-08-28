Tadej Pogačar: El 'Caníbal' esloveno que devora la Vuelta a España 2026

El mundo del ciclismo tiene un dueño absoluto en la actualidad, y su nombre es Tadej Pogačar. A sus 27 años, el esloveno del equipo UAE Team Emirates no solo es el ciclista más destacado del momento, sino que está escribiendo su nombre junto a las leyendas más grandes de este deporte.

Actualmente, Pogačar es el protagonista indiscutible de la Vuelta a España 2026. Pero, ¿qué hace tan especial a este corredor y por qué todos los ojos están puestos sobre él en esta competencia?

A la caza de la historia

Tadej Pogačar regresó a la Vuelta a España tras siete largos años de ausencia. Su objetivo este 2026 es claro y ambicioso: ganar la única carrera de tres semanas (Gran Vuelta) que aún no ha conquistado.

Hace solo unas semanas, el esloveno se coronó campeón de su quinto Tour de Francia. Si logra mantener el maillot rojo de líder hasta el final en Madrid, entrará en el exclusivísimo club de ciclistas que han ganado las tres Grandes Vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), un hito logrado por última vez por su gran rival, Jonas Vingegaard.

Dominio aplastante en la montaña

Lo que asombra no es solo que gane, sino cómo lo hace. En esta primera semana de competencia, Pogačar ha impuesto su ley sin piedad.

Victorias contundentes: Ya acumula varias victorias de etapa, incluyendo exhibiciones en solitario en Andorra (Etapa 4) y triunfos en Castelló.

Diferencia abismal: En los primeros días de la carrera, ya le ha sacado más de tres minutos de ventaja a su compatriota y principal perseguidor, Primož Roglič, así como al español Enric Mas y al ecuatoriano Richard Carapaz.

Pogačar es un corredor total: sube montañas como los mejores escaladores puros, tiene una explosividad única para atacar de lejos y un instinto competitivo feroz que lo lleva a pelear por cada victoria disponible.

Quedan aún muchos kilómetros por recorrer hasta el 13 de septiembre, pero el pelotón ya sabe a qué se enfrenta. Tadej Pogačar no solo vino a correr la Vuelta a España 2026; vino a conquistarla y a dejar claro que estamos presenciando la era dorada de una de las mayores leyendas en la historia del ciclismo.