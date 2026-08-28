Kendry Páez deja River Plate y regresa al Chelsea: detalles del  futuro del jugador en Europa

El paso de Kendry Páez por River Plate ha llegado oficialmente a su fin tras concretarse la rescisión anticipada de su contrato de préstamo. El volante ofensivo ecuatoriano, que había desembarcado en el conjunto de Núñez a inicios de 2026 con un acuerdo pactado por un año, concluyó su etapa en el balompié argentino al término de la ventana de transferencias de mitad de temporada.

Tras este desenlace, la totalidad de los derechos deportivos del futbolista vuelven a estar bajo la administración directa del Chelsea FC, institución de la Premier League que posee su ficha y mantiene un vínculo contractual de larga duración con el jugador vigente hasta junio de 2033.

Durante su estancia en el equipo dirigido a su llegada por Marcelo Gallardo, el internacional tricolor no logró consolidarse de manera definitiva en el esquema titular ni alcanzar la regularidad esperada. Tampoco con el DT Eduardo 'Chacho' Coudet.

A lo largo de sus seis meses en el fútbol argentino, Páez acumuló un total de 14 presentaciones oficiales distribuidas entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores, registrando un único gol anotado.

A pesar de haber dejado destellos de la calidad técnica que lo catapultó a la élite juvenil mundial desde sus inicios en Independiente del Valle, la intensa exigencia física y la rotación táctica en el plantel millonario limitaron su rodaje sobre el terreno de juego.

Las negociaciones entre las directivas de River Plate y el Chelsea para interrumpir la cesión se desarrollaron en términos mutuos, priorizando la búsqueda de minutos continuos para el desarrollo del deportista de 19 años.

Desde la estructura deportiva del club inglés, encabezada por su departamento de captación y cesiones, se consideró que el contexto actual en Sudamérica no estaba ofreciendo el volumen de juego ideal para la progresión del tricolor. De esta manera, el acuerdo de préstamo fue finiquitado formalmente de común acuerdo antes del cumplimiento del plazo original previsto para diciembre.

Con el cierre del mercado veraniego europeo a la vuelta de la esquina, el conjunto londinense descarta la inclusión de Páez en el primer equipo comandado por Enzo Maresca para disputar la presente campaña de la Premier League. La alta competencia interna en la zona de gestación del plantel de Stamford Bridge imposibilita garantizarle un rol protagónico a corto plazo.

Debido a esto, los altos mandos del Chelsea analizan activamente las mejores alternativas dentro del fútbol europeo para concretar un nuevo préstamo que garantice su adaptación definitiva al ritmo del balompié del Viejo Continente.

Entre las opciones más firmes que maneja la dirección deportiva de los Blues figuran clubes pertenecientes a ligas de desarrollo y crecimiento en Europa, destacando posibles destinos en la Pro League de Bélgica y la Superliga de Turquía.

Asimismo, no se descarta una reasignación dentro de la red del BlueCo mediante un retorno al RC Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, club donde el guayaquileño ya tuvo un breve rodaje entre la segunda mitad de 2025 y enero de 2026. La intención prioritaria del cuadro inglés es posicionar al volante en un entorno competitivo donde asuma la titularidad y sume rodaje internacional.

Por su parte, el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador monitorea de cerca la resolución del futuro del futbolista con miras a los próximos compromisos del calendario internacional.

La falta de minutos en River Plate había generado inquietud en el entorno de la Tri, por lo que la resolución de su situación de club y su eventual asentamiento en una liga europea se perfila como un paso determinante para que Kendry Páez recupere el ritmo de competencia, mantenga su nivel futbolístico y continúe siendo una pieza fundamental en las convocatorias del combinado nacional.