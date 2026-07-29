Gualaceo elimina a Macará en penales y avanza a cuartos de final de la Copa Ecuador 2026

En el estadio Gerardo León Pozo el conjunto del Gualaceo S.C le gano en penales al Macara por los 8vos de final de la Copa Ecuador 2026foto API/Boris Romoleroux.l

Gualaceo SC dio el golpe en los octavos de final de la Copa Ecuador 2026 tras eliminar a Macará de Ambato en una vibrante definición por penales.

El encuentro, disputado en el estadio Gerardo León Pozo, terminó empatado 1-1 en el tiempo regular, lo que obligó a definir la serie desde los doce pasos, donde el equipo azuayo demostró mayor efectividad para sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El partido se mantuvo disputado durante la primera mitad, pero las emociones llegaron en el segundo tiempo. Jaime Coime adelantó a Gualaceo al minuto 55 tras aprovechar una desatención defensiva del rival.

La reacción de Macará se vio condicionada apenas dos minutos después por la expulsión de Luis Ayala; sin embargo, el conjunto ambateño logró mantener el orden y consiguió el empate definitivo al 66' por intermedio del atacante uruguayo Franco Posse.

En el tramo final de los 90 minutos, la intensidad no decayó y la paridad numérica regresó al campo cuando Jorge Góngora vio la tarjeta roja en Gualaceo. S

in tiempo para más, el pase a cuartos de final se decidió en los penales, donde la imprecisión de los cobradores de Macará —con fallos de Matías Miranda y Agustín Campana— terminó inclinando la balanza en favor del cuadro local, que cerró la tanda 4-3 con el cobro certero de Franklin Allauca.

Con este triunfo histórico frente a un rival de la serie de privilegio, el Súper Guala consolida su gran momento en la Copa Ecuador y se mete entre los ocho mejores equipos del certamen.

En la fase de cuartos de final, el elenco dirigido por la plantilla azuaya esperará al ganador del cruce entre Independiente del Valle y Manta FC para buscar un boleto a semifinales.