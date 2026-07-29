EN VIVO I Independiente del Valle y Manta por el cupo a cuartos de Copa Ecuador en Teleamazonas

Independiente del Valle y Manta FC miden fuerzas en los octavos de final de la Copa Ecuador 2026. El estadio de IDV abre sus puertas para un duelo a partido único donde no existe margen de error. El equipo que termine con la victoria asegurará su boleto entre los ocho mejores del torneo, mientras que el perdedor se despedirá de la competición de manera definitiva.

Los 'Rayados del Valle' llegan a este compromiso en un momento dulce de forma. Los locales han mostrado una solidez defensiva envidiable y una contundencia ofensiva que los ubica como serios candidatos al título.

Tras haber superado a Vargas Torres en la ronda de los 16vos de final con un contundente 2-0, la consigna del club capitalino es imponer su ritmo desde el primer minuto y hacer valer la ventaja de jugar en casa.

Por su parte, Manta FC asume este desafío con el objetivo firme de dar la gran sorpresa de la jornada. El conjunto atunero, que accedió a esta instancia tras una agónica definición por penales frente a 9 de Octubre, sabe que la concentración táctica será fundamental para contrarrestar la dinámica del rival.

La escuadra manabita buscará aprovechar los espacios al contraataque y capitalizar las jugadas a balón parado para inclinar la balanza a su favor.

El historial reciente entre ambas escuadras favorece ampliamente a la escuadra negriazul. Durante el presente año, Independiente del Valle ha sabido imponerse en los choques por el torneo local, logrando victorias clave por 2-0 en el Estadio Jocay y un contundente 4-0 en suelo pichinchano.

Sin embargo, en un formato de eliminación directa los antecedentes quedan en segundo plano y la presión del tiempo añade un ingrediente extra al trámite del partido.

El reglamento de la Copa Ecuador dicta que el encuentro se resolverá sin prórroga previa. En caso de que se mantenga la paridad durante los 90 minutos reglamentarios, el cupo a los cuartos de final se definirá de manera directa desde el punto del penal.

La afición futbolera podrá seguir las incidencias del compromiso en vivo desde las 19:00 (hora de Ecuador) a través de la señal abierta de Teleamazonas.