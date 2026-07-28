El DT Ancelotti anuncia una revolución en Brasil: inicio de un nuevo ciclo para 2030

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, se aplica protector solar durante una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Columbia Park Training Facility.

Carlo Ancelotti ha regresado a Río de Janeiro para reunirse con el Comité Técnico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y delinear la estrategia de la Canarinha de cara a sus próximos compromisos.

En la sede de la entidad, el entrenador italiano sostuvo encuentros de planificación enfocados en la ventana de partidos internacionales de septiembre de 2026, la cual incluirá tres amistosos, marcando así el punto de partida oficial para estructurar la plantilla que encarará el camino rumbo al Mundial de 2030.

En sus primeras declaraciones tras la reunión con los altos mandos del departamento de selecciones, Ancelotti confirmó que el equipo atravesará una etapa de renovación generacional.

El estratega enfatizó que su cuerpo técnico observará y probará activamente a una nueva ola de talentos jóvenes, sin descartar por completo a aquellos referentes con recorrido en la pasada cita mundialista que todavía puedan aportar liderazgo y nivel competitivo al grupo.

La hoja de ruta establecida por la CBF contempla una intensa preparación logística y técnica durante los próximos años. El primer gran reto por puntos disputados vendrá en la segunda mitad de 2027 con el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, las cuales contarán con un formato particular al tener a Argentina, Paraguay y Uruguay clasificadas de manera directa para albergar los encuentros del Centenario.

Posteriormente, la Selección Brasileña centrará sus esfuerzos en la Copa América 2028, torneo que se proyecta celebrar nuevamente en Estados Unidos.

Un pilar fundamental en la gestión de Ancelotti será el estrechamiento de lazos entre la selección absoluta y las categorías inferiores.

La CBF busca consolidar un proceso integrado donde el trabajo del combinado mayor vaya de la mano con el desarrollo juvenil, prestando especial atención a torneos como el Mundial Sub-17 de Qatar y el armado de las futuras plantillas olímpicas dirigidas por los técnicos de la base, asegurando una transición fluida hacia el máximo nivel internacional.

Para ejecutar esta reestructuración con garantías, el técnico italiano y sus asistentes intensificarán el seguimiento presencial de futbolistas brasileños tanto en las ligas europeas como en los torneos locales.

Ancelotti presenciará de primera mano varios encuentros del Brasileirão y de la Copa de Brasil en los próximos meses con el fin de evaluar alternativas locales que enriquezcan las convocatorias y consoliden el relevo generacional de la verdeamarela.