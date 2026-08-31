¿Qué pasa con Moisés Caicedo  y su lesión muscular? Es duda en el Chelsea ante el Arsenal

La incertidumbre se apodera del Chelsea tras la recaída física sufrida por Moisés Caicedo en el reciente compromiso frente al Brighton por la Premier League. El mediocampista ecuatoriano arrastra serias complicaciones musculares derivadas del desgastante calendario competitivo y la elevada acumulación de minutos tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

Ante este panorama, el cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso manejó la situación del volante con absoluta cautela durante el inicio del torneo. A causa de las molestias detectadas en las prácticas previas, el estratega optó por no alinearlo como titular en los primeros partidos, buscando frenar el desgaste y facilitar un acondicionamiento progresivo.

Sin embargo, la estrategia de dosificación se vino abajo de manera drástica sobre el césped de Stamford Bridge. Caicedo saltó al campo a los 67 minutos en reemplazo de Pedro Neto, pero apenas 13 minutos más tarde sintió un fuerte pinchazo en la pierna derecha que lo obligó a retirarse de inmediato.

Las imágenes del futbolista tricolor abandonando el terreno de juego entre lágrimas y con muestras de profunda frustración encendieron las alarmas en el cuerpo médico del conjunto londinense. Según los reportes preliminares, el jugador prefirió salir al notar una punzada idéntica a la que venía condicionando su rendimiento en las semanas anteriores.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Xabi Alonso confirmó que la evolución de Caicedo se monitoreará día a día mediante exámenes de diagnóstico por imagen para determinar el alcance exacto de la dolencia. El técnico valoró la madurez del volante al solicitar el cambio a tiempo, lo que podría haber evitado una rotura fibrilar de mayor gravedad.

La presencia del ecuatoriano en el crucial derbi frente al Arsenal, programado para este domingo 6 de septiembre, queda en absoluta duda. La postura del departamento médico del Chelsea es clara: no se apresurarán los plazos de retorno hasta que el tejido muscular lesionado no presente una cicatrización idónea.

Las próximas 72 horas serán decisivas para definir si el mediocampista tricolor logra recuperarse a tiempo para entrar en la lista de convocados o si deberá permanecer al margen de la actividad oficial para cumplir con un proceso integral de rehabilitación.