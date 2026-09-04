Así se jugará la fecha 29 de la LigaPro; dos partidos por la señal de Teleamazonas

Árbitros del partido Libertad FC - CS Emelec por la fecha 28.

Este viernes 4 de septiembre de 2026 arranca la fecha 29 de la LigaPro. Técnico Universitario recibe a Liga de Quito, en Ambato. El encuentro se jugará a las 19:00.

En la fecha anterior los Albos empataron sin goles ante Mushuc Runa, mientras que el Rodillo Rojo cayó 1-0 frente a Delfín. En esta noche ambos clubes buscarán llevarse los tres puntos.

El sábado la jornada continúa con un partido. Independiente del Valle ante Delfín, a las 18:00, se enfrentarán en Sangolquí. Teleamazonas transmitirá este encuentro en vivo desde las 17:45, a través de su señal abierta y en www.teleamazonas.com.

El domingo la pasión del Campeonato Nacional se vivirá con tres duelos, dos de estos en horarios unificado :

16:00 | Delfín vs. Universidad Católica. Transmisión en vivo de Teleamazonas , por señal abierta y página web, desde las 15:45.

| Delfín vs. Universidad Católica. Transmisión de , por señal abierta y página web, desde las 15:45. 19:00 | Aucas vs. Barcelona

| Aucas vs. Barcelona 19:00 | Deportivo Cuenca vs. Libertad FC

Finalmente, el lunes 7 de septiembre a las 19:00 se jugarán tres partidos: