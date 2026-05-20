La oportunidad de tener un palco en el estadio de Emelec: CFN abre subasta en Guayaquil

Hinchas del Club Sport Emelec pueden convertirse en propietarios de un palco en el estadio George Capwell, en Guayaquil. La Corporación Financiera Nacional B.P. puso en subasta estos espacios a partir del martes 19 de mayo del 2026.

El catálogo de la Subasta de Bienes incluye 240 palcos ubicados en el Graderío Pío Montúfar. De estos, 216 están valorados en 1,210.38 dólares y los otros 24 en 786.75, cada uno.

A través del portal www.cfn.fin.ec/subastas/ diferentes detalles de la subasta, entre ellos la numeración de cada palco.

¿Cómo acceder a la subasta?

Según la información proporcionada por la Corporación Financiera Nacional B.P., las ofertas deben presentarse en sobre cerrado con los siguientes documentos:

Comprobante de depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente # 001607910 del Banco de Guayaquil de al menos el 10% de la oferta.

o transferencia bancaria a la cuenta corriente # 001607910 del Banco de Guayaquil de al menos el 10% de la oferta. El Formulario R-GBS-SB-01 presentación de ofertas bienes adjudicados y recibidos en dación de pagos.

R-GBS-SB-01 presentación de ofertas bienes adjudicados y recibidos en dación de pagos. Formulario de visitas.

El plazo de entrega será desde el martes 26 de mayo hasta el lunes 1 de junio en la Oficina Técnica de la CFN B.P. en Quito (Iñaquito, entre Naciones Unidas y Corea, edificio Platinum-G) y hasta el martes 2 de junio en la Matriz en Guayaquil (Nueve de Octubre 200 y Pichincha, planta baja), en horario de 09:00 a 16:00.

La Junta de Subastas se reunirá el viernes 5 de junio en la ciudad de Guayaquil, en presencia de un notario público, para calificar las ofertas y adjudicar los palcos a aquellas propuestas que cumplan las condiciones más favorables.

Si el postor de una oferta calificada como preferente no formaliza el contrato ni cancela el precio ofrecido dentro del plazo establecido, la Junta adjudicará el palco a la siguiente oferta calificada en el orden de preferencia, cumpliendo el respectivo procedimiento hasta sellar el proceso.

Para conocer más detalles como requisitos, formularios, plazos y ubicación, los interesados pueden enviar un correo subastas@cfn.fin.ec o al número de teléfono 042591800 ext. 4401.