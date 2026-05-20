¡Hazaña ecuatoriana! Jhonatan Narváez hace historia al ganar su tercera etapa en el Giro 2026

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez levantó los brazos por tercera ocasión en esta 109ª edición del Giro de Italia. El 'Lagarto' conquistó la Etapa 11 de la competencia este miércoles 20 de mayo de 2026, con un tiempo de cuatro horas, 33 minutos y 45 segundos.

Anteriormente, Narváez ganó las etapas 4 y 8 de esta edición y con este triunfo se convierte en el ecuatoriano con más triunfos en este certamen.

El 'Lagarto' suma ya cinco victorias en la historia del Giro, una más que su compatriota Richard Carapaz.

El corredor del UAE superó al esprint al escalador español Enric Mas al término de los 196 kilómetros del día.

Los dos hombres fueron los más fuertes entre la decena de corredores escapados, con Diego Ulissi tercero en meta, a once segundos de Narváez.

El UAE ha ganado ya cuatro etapas en este Giro, en el que Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler se vieron obligados a abandonar la carrera en el segundo día de esta edición.

El portugués Afonso Eulálio conserva la maglia rosa de líder de la general con 27 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, una diferencia que difícilmente podrá recortar el doble ganador del Tour de Francia durante la duodécima etapa, el jueves entre Imperia y Novi Liguri.

Los velocistas deben tener la oportunidad de lucirse en esos 175 km de etapa, en su mayor parte llana, pero que también incluyen dos subidas puntuables.