Marcelo Gallardo toma el mando de la Tri: ¡estos son los primeros retos del nuevo DT de la Tri!

Marcelo Daniel Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El técnico argentino, posee la licencia UEFA Pro y es reconocido por su preferencia de esquema: 4-3-3 ofensivo, asume la dirección de La Tri tras registrar un destacado promedio de 2,35 años de permanencia por equipo en sus etapas previas.

Su propuesta táctica, enfocada en la intensidad y el protagonismo en ataque, buscará plasmarse desde sus primeros compromisos en el seleccionado nacional.

El estratega firmó un contrato con la Selección de Ecuador desde septiembre de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio de 2030.

Un repaso de su trayectoria como DT

Su carrera comenzó en el Club Nacional de Uruguay (2011-2012), donde dirigió 39 partidos antes de iniciar su legendario primer ciclo en River Plate (2014-2022), club en el que permaneció más de ocho años y estuvo al frente en 414 encuentros.

Tras su histórico paso por el fútbol sudamericano, tuvo una experiencia en el Al-Ittihad de Arabia Saudita (2023-2024) con 33 partidos dirigidos, para luego regresar a River Plate en un segundo ciclo (2024-2026) en el que sumó 86 compromisos más a su expediente.

En total, Gallardo acumula más de 570 partidos de experiencia en clubes antes de asumir el reto de liderar a La Tri en el proceso hacia el Mundial 2030.

En cuanto a sus logros, el técnico ostenta un impresionante récord de 15 títulos como entrenador. Su primer trofeo llegó en Uruguay, donde se proclamó campeón del Campeonato Uruguayo 2011-2012 al mando de Nacional, marcando el inicio de una exitosa carrera en los banquillos.

Posteriormente, construyó una época dorada en el fútbol sudamericano cosechando 14 trofeos con River Plate. Su trayectoria incluye 7 conquistas: dos Copas Libertadores (2015 y 2018), una Copa Sudamericana (2014), tres Recopas Sudamericanas (2015, 2016 y 2019) y la Copa Suruga Bank (2015).

En el fútbol argentino, sumó otros 7 títulos: tres Copas Argentina (2016, 2017 y 2019), dos Supercopas Argentina (2017 y 2019), un torneo de Primera División / Liga Profesional (2021) y el Trofeo de Campeones (2021).

Los proximos retos de Gallardo con La Tri

El primer reto de Marcelo Gallardo al frente de La Tri será la Copa Kirin 2026, un torneo internacional amistoso que se celebra en Japón desde 1978. Esta competencia reúne a la selección anfitriona con combinados de distintas confederaciones para medirse en un formato de cuadrangular o todos contra todos, sirviendo como una plataforma clave de preparación internacional.

En esta edición, que se disputará del 1 al 5 de octubre de 2026, Ecuador compartirá escenario junto a Japón, Panamá y Nueva Zelanda. El debut oficial de la era Gallardo será el jueves 1 de octubre, cuando la Selección se enfrente al combinado japonés en el estadio Internacional de Yokohama.

El camino a seguir más adelante

La segunda prueba para el técnico argentino será la Copa América 2028, donde debería llegar con una idea de juego más consolidada y un conocimiento profundo de los miembros del plantel.

La apuesta para este torneo oficial es dejar de lado la irregularidad y consolidarse como un candidato firme a disputar los primeros lugares, además que se busca superar el cuarto puesto obtenido en la edición de 1993, cuando el país fue anfitrión de esta competencia.

Más allá de los torneos cortos, la prueba para Marcelo Gallardo serán las Eliminatorias Sudamericanas, donde el objetivo principal es sellar nuevamente la clasificación a la cita mundialista, igualando o superando la regularidad y los resultados de los últimos procesos clasificatorios.

Para lograrlo, el estratega argentino deberá consolidar una plantilla estable y llevar a cabo un recambio generacional paulatino en posiciones clave, garantizando la transición fluida de nuevos talentos sin perder la competitividad y la jerarquía que hoy caracterizan a La Tri.