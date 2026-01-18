Barcelona de España cae ante la Real Sociedad tras cuatro goles y un penalti anulados

El Barcelona cayó 2 - 1 ante la Real Sociedad y perdió la racha ganadora.

FC Barcelona cayó 2 - 1 ante la Real Sociedad en Anoeta por la fecha 20 de La Liga, este domingo 18 de enero de 2026; y perdió su racha ganadora de 11 partidos.

La intervención del VAR fue protagonista en el polémico encuentro. El cuadro azulgrana vio su ventaja reducida tras no poder sumar puntos en el territorio donostiarra.

Barcelona partió con fuerza y buscando imponer su ritmo desde los primeros minutos. Apenas a los 28 segundos desde el pitazo inicial, Mikel Oyarzabal marcó para la Real Sociedad, aunque fue anulado por posición adelantada.

La polémica siguió en el minuto siete, cuando el árbitro, tras consultar con el VAR, anuló el gol de Fermín López, por el Barcelona, por fuera de juego.

El primer tiempo cerró con el marcador 1 - 0 a favor de la Real Sociedad, por un gol a los 32 minutos con remate de Mikel Oyarzabal.

Al cuadro azulgrana le anularon tres tantos en el partido. A pesar de un segundo tiempo más agresivo y con oportunidades de marcar que terminaron chocando en el travesaño.

Pero finalmente Gonçalo Guedes volvió a poner en ventaja a la Real Sociedad con un disparo al arco que dejó el marcador 2 -1.

La Real Sociedad se quedó con 10 hombres en el campo. Carlos Soler fue expulsado al minuto 87 tras la revisión en el VAR.

Aun así el Barcelona no logró remontar. Jules Koundé estrelló un cabezazo en el larguero y Álex Remiro detuvo un remate final de Roony Bardghji.