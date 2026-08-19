Bernardo Silva, del Real Madrid: 'Jugar en un club con 15 Champions no es para todos'

El centrocampista portugués Bernardo Silva mostró este miércoles su satisfacción por vestir la camiseta del Real Madrid, convencido de que estar en un club así "no es para todos".

"Jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos, entonces estoy muy orgulloso y ahora a darlo todo por este club", afirmó Silva en una entrevista con la televisión del Real Madrid, durante un acto de bienvenida como nuevo jugador merengue.

"Desde pequeño, cuando todavía no sabes si vas a ser jugador o no, tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid, entonces poder estar aquí, poder jugar para este club, intentar ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito", añadió.

El centrocampista portugués fue uno de los fichajes del equipo merengue en este mercado estival europeo tras finalizar su contrato con el Manchester City.

Bernardo, de 31 años, llega para reforzar el centro del campo merengue para el que sonó durante algún tiempo su antiguo compañero en el City Rodri, que fichó el martes por el Barcelona.

"Hablé un par de veces con él (Rodri)", reveló el técnico del Real Madrid, José Mourinho esta semana en el programa televisivo El Chiringuito.

El entrenador portugués afirmó que el Real Madrid le hizo una buena oferta, pero Rodri "ha tenido dudas".

"Lo que pienso que ha pasado, y hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros, pero creo que el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces", añadió Mourinho.