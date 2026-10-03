Ecuador continúa su recuperación antes del partido contra Panamá 

Entrenamiento de la Selección de Ecuador en Tokio.

La Selección de Ecuador continúa, este sábado 3 de octubre de 2026, su preparación para el partido ante Panamá que se jugará este lunes 5, en Tokio.

"Los 11 jugadores que fueron titulares ante Japón realizaron trabajo de recuperación", al igual que el viernes, según lo informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Los demás seleccionados realizaron trabajos planificados por el cuerpo técnico.

El domingo 4 de octubre el equipo dirigido por Marcelo Gallardo ofrecerá una rueda prensa y habrá 15 minutos para observar el entrenamiento de los jugadores.

Con esto, todo quedaría listo para el partido ante Panamá por el tercer lugar de la Copa Kirin, que se jugará el lunes a la 01:30 (hora de Ecuador).

El encuentro será transmitido en vivo, en señal abierta de Teleamazonas y en la página web www.teleamazonas.com.

Además, se podrá disfrutar del relato de Alfonso Laso y reacciones del partido en el canal de YouTube y TikTok de Teleamazonas.