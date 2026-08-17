Rodri llega al Barcelona para cumplir un 'sueño' con el Barça

El centrocampista español Rodri con el trofeo del mejor jugador del Mundial 2026.

El capitán de la selección española campeona del mundo, Rodri, reconoció su "sueño" de jugar para el FC Barcelona en su llegada este lunes 17 de agosto de 2026 a la ciudad catalana, donde se espera que pronto firme su contrato.

El Balón de Oro 2024 aterrizó en Barcelona el día después de que su club Manchester City y el Barça llegaran a un acuerdo que, según la prensa catalana, se habría cerrado por 75 millones de euros (87 millones de dólares).

"Contento, muy contento por llegar. Han sido unos días muy intensos pero ya feliz de que se haya resuelto todo", dijo el mediocampista a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto.

"Muy feliz de estar aquí (...) Por supuesto, jugar en el FC Barcelona es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, ahora toca trabajar y dar lo mejor", añadió.

En una breve conversación ante los medios allí presentes, el centrocampista de 30 años prometió que llega "a por todo, a por la Champions ya por todo lo que se ponga por delante".

Una fuente del club blaugrana precisó el domingo a la AFP que el anuncio oficial de la contratación por parte del Barça debería darse "los próximos días".

Se pone fin así a una de las intrigas del mercado de fichajes europeo.

Elegido mejor jugador del Mundial de 2026 con la Roja, a la que guió hacia su segunda estrella, Rodri pone fin a siete años en el Manchester City.

El exjugador del Atlético de Madrid y Villarreal había sido vinculado con el Real Madrid antes de decantarse finalmente por el Barça, archirrival del cuadro merengue.