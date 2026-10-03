Las ventajas y desventajas del regreso de los 'playoffs' al campeonato LigaPro 

En el estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta a Independiente del Valle por la décima cuarta fecha del torneo local.FOTOS API JORGE PEREZ

El retorno de las etapas de eliminación directa o llamados 'Playoff' al fútbol ecuatoriano a partir de 2027 ha reabierto el debate sobre los beneficios financieros y el impacto en la justicia deportiva dentro del Campeonato Nacional.

Por un lado, la reincorporación de llaves mano a mano garantiza un incremento sustancial en la expectativa de los aficionados, la venta de boletería y las audiencias televisivas en la fase decisiva. Es uno de los argumentos de Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro.

No obstante, este modelo también expone el riesgo de desmerecer la regularidad sostenida por los clubes durante las 30 fechas de la fase clasificatoria. Paúl Vélez, entrenador de Mushuc Runa, es uno de los críticos del sistema.

Entre los principales puntos a favor destaca la dinamización económica que supone la disputa de cruces definitivos a partido único y series de ida y vuelta. La posibilidad de que 12 de los 16 equipos mantengan opciones de clasificar a la fase final evita que varios planteles jueguen las últimas jornadas sin ningún objetivo competitivo en disputa.

Además, el formato genera una mayor exposición comercial para los patrocinadores y permite a los clubes de presupuesto bajo aspirar a pelear por el título en instancias definitivas.

Asimismo, la inclusión del repechaje u octavos de final entre el quinto y el duodécimo puesto añade un atractivo dramático para las hinchadas, impulsando la recaudación en taquillas en la recta final del año.

El esquema premia de manera justa a los cuatro mejores ubicados de la tabla acumulada con el pase directo a cuartos de final y la ventaja de descanso, otorgándoles un incentivo real por haber sido los más constantes durante la temporada regular.

En la contraparte, la crítica central hacia los playoffs radica en la pérdida de la equivalencia entre el esfuerzo a largo plazo y la obtención de la corona.

Un club que mantenga un rendimiento sobresaliente y domine la tabla general durante 30 semanas corre el riesgo de quedar eliminado en un solo partido con un mal rendimiento, un error arbitral o una racha de lesiones, cediendo el trofeo a un equipo que finalizó en la casilla doce tras una campaña irregular.

De igual forma, la saturación del calendario representa un desafío físico considerable para los futbolistas y los cuerpos técnicos.

La combinación de la fase regular, las llaves de playoffs, el nuevo cuadrangular del descenso y la inédita Copa de la Liga generará una carga de partidos elevada que podría afectar el nivel futbolístico de los clubes ecuatorianos que simultáneamente compiten en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En conclusión, el nuevo diseño del torneo ecuatoriano prioriza el espectáculo, la emoción constante y el rendimiento comercial por encima del mérito de la constancia de un torneo largo tradicional.

La efectividad de esta reestructuración dependerá de la capacidad de la organización para gestionar la logística del calendario y de la preparación de los planteles para responder al nivel de exigencia de las rondas de eliminación directa.