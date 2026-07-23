Luka Modric renueva con el AC Milan hasta 2027

El croata Luka Modric, centrocampista del AC Milan, ha firmado una ampliación de contrato que lo mantendrá en la Serie A hasta junio de 2027, dijo el club este jueves 23 de julio del 2026.

El jugador, de 40 años, ha disputado 37 partidos y ha marcado dos goles desde que se incorporó al AC Milan el año pasado con un contrato de un año.

El ganador del Balón de Oro de 2018 disfrutó de una brillante etapa en el Real Madrid, donde conquistó 28 títulos importantes.

Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de Croacia, Modric ha defendido los colores de su selección en 202 ocasiones, en las que ha marcado 29 goles.

También participó en su décimo gran torneo internacional en el Mundial de este año, en el que Croacia fue eliminada por Portugal en los dieciseisavos de final.

El AC Milan, siete veces campeón de Europa, terminó quinto en la Serie A la temporada pasada y ha recurrido al exentrenador del Manchester United Rubén Amorim para relanzar sus aspiraciones.