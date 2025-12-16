Chelsea derrota a Cardiff y avanza en la Carabao Cup; Moisés Caicedo fue capitán
El cuadro londinense se impuso con goles del argentino Alejandro Garnacho (2) y de Pedro Neto. Moisés Caicedo recibió una amarilla.
Moisés Caicedo fue el capitán del Chelsea, en el partido de los cuartos de final de la Carabao Cup ante Cardiff. Los 'blues' se impusieron por 3-1.
16 dic 2025 - 17:05
Chelsea logró una importante victoria por 3-1 ante el Cardiff y se clasificó a las semifinales de la Carabao Cup, también conocida como la Copa de la Liga inglesa o EFL Cup. El partido se jugó en la jornada del martes 16 de diciembre del 2025.
El ofensivo argentino Alejandro Garnacho marcó dos tantos, a los 57 y 90 +3 minutos. El portugués Pedro Neto marcó el otro tanto del equipo dirigido por el entrenador italiano Enzo Maresca, a los 82 minutos. David Tumbull, a los 75' puso la única conquista del cuadro galés, a los 75'.
Moisés Caicedo fue titular con los 'Blues' y además fue el capitán del equipo. Recibió una tarjeta amarilla, en el primer tiempo, por aplaudir, de forma irónica, una decisión del árbitro central del compromiso.
