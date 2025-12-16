Chelsea derrota a Cardiff y avanza en la Carabao Cup; Moisés Caicedo fue capitán

Moisés Caicedo fue el capitán del Chelsea, en el partido de los cuartos de final de la Carabao Cup ante Cardiff. Los 'blues' se impusieron por 3-1.

Chelsea logró una importante victoria por 3-1 ante el Cardiff y se clasificó a las semifinales de la Carabao Cup, también conocida como la Copa de la Liga inglesa o EFL Cup. El partido se jugó en la jornada del martes 16 de diciembre del 2025.

El ofensivo argentino Alejandro Garnacho marcó dos tantos, a los 57 y 90 +3 minutos. El portugués Pedro Neto marcó el otro tanto del equipo dirigido por el entrenador italiano Enzo Maresca, a los 82 minutos. David Tumbull, a los 75' puso la única conquista del cuadro galés, a los 75'.

Moisés Caicedo fue titular con los 'Blues' y además fue el capitán del equipo. Recibió una tarjeta amarilla, en el primer tiempo, por aplaudir, de forma irónica, una decisión del árbitro central del compromiso.