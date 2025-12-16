¡HISTÓRICO! Willian Pacho en el once ideal de The Best, el premio de la FIFA a los mejores

Willian Pacho agradece luego de haber convertido uno de los tantos de la goleada del París Saint Germain ante el Tottenham.

Willian Pacho hace historia. Por primera vez, un futbolista ecuatoriano forma parte del 11 ideal del The Best, la alineación ideal de la FIFA. El jugador ecuatoriano hace dupla en la defensa con Virgil Van Djik y sus compañeros en el PSG, los laterales Nuno Mendez y Achraf Hakimi.

Pacho estaba nominado a la alineación junto a otro ecuatoriano, Moisés Caicedo. 'Moi' no quedó en el equipo ideal. El defensor ganó la Champions League en mayo y ganó otras cinco copas con el Saint Germain.

El mejor defensor central zurdo del mundo se formó en Independiente del Valle. A los 14 años dejó su natal Quinindé para integrarse al Valle de los Sueños, como conoce IDV a su cantera de futbolistas.

Pacho comparte alineación con jugadores célebres como Lamine Yamal, Pedri, Code Palmer y el volante del Real Madrid, Jude Bellingham. Hace pocos meses, Yamal, estrella del Barcelona de España, se mostró sorprendido por el nivel mostrado por el defensor ecuatoriano.

Pau Cubarsi salta con Willian Pacho durante el partido entre PSG y Barcelona, válido por la segunda fecha de la Champions League. AFP

Pacho llegó al PSG en agosto del 2024. El equipo lo fichó proveniente del Eintracht Frankfurt de Alemania, por USD 44 millones de dólares. Su técnico, el español Luis Enrique, lo califica como un jugador de clase mundial.