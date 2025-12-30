Chelsea igualó con Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League; Caicedo fue titular

Moisés Caicedo (izquierda) durante una acción de juego ante el Bourrnemouth

Chelsea igualó 2-2 como local ante Bournemouth, en el último partido del cuadro 'blue' en el 2025. Con este resultado, el equipo dirigido por Enzo Maresca, se mantiene en la quinta posición de la tabla de posiciones, con 30 puntos, a 15 unidades del líder del torneo, el Arsenal.

Moisés Caicedo fue titular en el partido, jugado el 30 de diciembre del 2025. El futbolista ecuatoriano recibió una tarjeta amarilla en el primer tiempo del compromiso, por lo cual se perderá el próximo partido ante el Manchester City.

Cole Palmer, a los 15 minutos, de penal, marcó el primer tanto del Chelsea. Antes, a los seis minutos, David Brooks marcó para los visitantes. Luego, a los 23 minutos, Enzo Fernández puso el 2-1, con una gran acción individual.

El neerlandés Justin Kluivert marcó el 2-2 definitivo para el Bournemouth. En el segundo tiempo, el ritmo del juego se mantuvo intenso, pero el marcador no cambió.