Universidad Católica confirma la base de su plantilla y busca tres refuerzos adicionales

José Fajardo seguirá en Universidad Católica. El delantero panameño cumplirá su tercera temporada en el elenco camaratta, campeón de la Copa Ecuador

Universidad Católica tuvo un 2025 inolvidable. El cuadro 'camaratta' conquistó, por primera vez, un título ecuatoriano: el jueves 18 de diciembre levantó la Copa Ecuador, tras vencer a Liga Deportiva Universitaria en el estadio Atahualpa.

El equipo tendrá nuevos retos en el 2026: defender la corona de la Copa Ecuador, pelear por el título ecuatoriano y avanzar de ronda en la Copa Libertadores. Para ello, la dirigencia empezó por apuntalar la base del equipo.

El técnico ecuatoriano Diego Martínez se mantiene en el equipo. El club también logró retener a la columna vertebral de la plantilla. Jugadores importantes como Gregori Anangonó, John Chancellor y el delantero uruguayo Mauricio Alonso permanecerán en la institución.

El presidente del club, Pablo Ortiz, anunció en MachDeportes que también se mantendrán en el equipo los delanteros panameños Azarías Londoño y José Fajardo, fundamentales en la campaña del 2025.

Otros futbolistas como el mediocampista Jerónimo Cacciabue también se mantendrán en el equipo. Quien saldrá de la institución es el lateral Daykol Romero. Por ello, la dirigencia busca dos laterales y un atacante más como prioridades en el mercado de transferencias.