Chelsea vs. Manchester City: ¿a qué hora y cuándo juega Moisés Caicedo por la Premier?

Chelsea y Manchester City se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el domingo 12 de abril, a las 10:30, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Premier League. Se espera que el volante ecuatoriano Moisés Caicedo sea capitán del equipo ante la sanción impuesta a Enzo Fernández.

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los duelos de la última fecha. Chelsea viene de perder 3-0 frente a Everton. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario. La buena campaña ha ido perdiendo fuerza.

'Moi' Caicedo liderá el mediocampo, aún sin la compañía de Fernández, apartado por un partido más. Cole Palmer y Joao Pedro son los pilares del ataque. y Caicedo será el comadante del medio campo.

En Manchester City, Gianluigi Donnarumma custodia la portería. Marc Guéhi y Abdukodir Khusanov serán su apoyo desde la defensa. Rodri es estelar en la mitad de la cancha, con un Rayan Cherki en gran momento y Erling Haaland con ganas de más, tras su triplete ante Liverpool.

El Arsenal jugará el sábado 11 de abril del 2026

Arsenal se medirá a Bournemouth en el Emirates Stadium este sábado 11 de abril, en el partido correspondiente a la fecha 32 de la Premier League. Los Gunners buscarán ganar para no tener inconvenientes en la Premier League. Aún se espera por la titularidad de Piero Hincapié.

Tras quedar eliminados de la Carabao Cup y la FA Cup, el equipo de Mikel Arteta quiere asegurar el título de liga. ‘Los Cerezas’ quieren aprovechar que los londinenses deben jugar la Champions League para sumar de a tres y mantener la ilusión de alcanzar un cupo a un torneo internacional.