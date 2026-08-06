Ronie Carrillo es  refuerzo de Emelec: el goleador firmó para la segunda etapa de la LigaPro

Emelec hizo oficial la incorporación del delantero ecuatoriano Ronie Carrillo como su refuerzo ofensivo para lo que resta de la temporada de la LigaPro. Tras negociaciones y concretar su desvinculación de Mushuc Runa mediante el pago de su cláusula de rescisión, el atacante de 29 años se viste de azul para asumir uno de los retos más trascendentales de su carrera profesional.

El fichaje de Carrillo responde a una necesidad prioritaria en el esquema táctico del 'Bombillo', que buscaba mayor contundencia y jerarquía en el frente de ataque. Su llegada potencia la zona ofensiva del equipo millonario, ofreciendo una variante de perfil definidor que complementará el trabajo realizado por figuras como Luca Klimowicz y el experimentado Jaime Ayoví en la rotación del plantel.

El ariete capitalino aterriza en Guayaquil atravesando uno de los momentos más destacados de su trayectoria deportiva. En la presente edición del torneo local, Carrillo registró una cifra notable de 10 goles y 2 asistencias con la camiseta del Ponchito, rendimiento que lo consolidó como uno de los máximos artilleros del campeonato y en el principal objetivo de mercado para la dirigencia eléctrica.

A su arribo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el jugador manifestó su entusiasmado compromiso ante los medios de comunicación presentes.

Carrillo expresó que vestir la camiseta del conjunto azul representa una responsabilidad enorme por la historia y la exigencia de la hinchada, asegurando que llega con la máxima disposición física y mental para ganarse un lugar en el once titular.

Con la firma de su contrato y la superación de los exámenes médicos de rigor, Ronie Carrillo queda plenamente a disposición del cuerpo técnico para sumarse a los entrenamientos en el Complejo Deportivo de Samanes.

La afición de Emelec aguarda con altas expectativas el debut de su flamante goleador, confiando en que su cuota de gol sea determinante para pelear los primeros lugares de la tabla de posiciones.