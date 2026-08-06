El Real Madrid confirma el fichaje del extremo marfileño Diomandé

El Real Madrid anunció este jueves el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, por un monto estimado por la prensa española en 140 millones de euros, variables incluidas, lo que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del club madrileño.

"El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomandé, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", escribió el Real Madrid en un comunicado, sin ofrecer más cifras sobre la operación.

Según la prensa española, el acuerdo se habría cerrado en torno a los 140 millones de euros (cerca de 160 millones de dólares), primas incluidas, lo que convertiría al joven internacional marfileño en el jugador más caro de la historia del gigante español y del continente africano, muy por delante de su compañero de selección Bryan Mbeumo (Manchester United).

Yan Diomandé, llegado a Leipzig en el verano de 2025 procedente del club español Leganés, en la periferia de Madrid, explotó la temporada pasada con 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga, competición en la que fue elegido mejor jugador joven.

El extremo de 19 años, capaz de jugar tanto por la derecha como por la izquierda, era uno de los futbolistas más codiciados del mercado de fichajes, tras sus actuaciones con el RB Leipzig y con Costa de Marfil en el Mundial de Norteamérica.

Una fuente cercana había explicado a la AFP a finales de junio que el Paris SG estaba negociando con el RB Leipzig por el traspaso de Diomandé, pero según varios medios, el vigente campeón de Europa rompió las negociaciones debido al importe solicitado por el traspaso y a unas demandas salariales demasiado elevadas.

El jugador nacido en Abiyán es el sexto fichaje del Real desde el inicio del mercado tras las llegadas del centrocampista portugués Bernardo Silva, del lateral español Marc Cucurella, del defensa francés Ibrahima Konaté, del lateral neerlandés Denzel Dumfries y del delantero español Carlos Espí.

En teoría llega para ser titular en el costado derecho del ataque madridista junto a las estrellas Kylian Mbappé y Vinícius Júnior y bajo las órdenes del portugués José Mourinho, de regreso a Madrid trece años después de su primer paso por el banquillo merengue.