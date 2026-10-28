Cristiano Ronaldo gana el ‘Balón de Oro de todos los tiempos’ de France Football

El portugués Cristiano Ronaldo ganó el premio al Balón de Oro de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo sumó este miércoles 28 de octubre de 2026 un nuevo reconocimiento a su carrera. Su Balón de Oro de 2008 fue elegido como el mejor de la historia en el B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), una iniciativa de France Football por el 70.º aniversario del prestigioso premio.

La elección fue realizada por aficionados y no por el tradicional jurado de periodistas. Ronaldo se impuso con la versión de 2008, cuando defendía al Manchester United, por delante del Balón de Oro de Lionel Messi en 2012.

Aquella temporada fue determinante en la carrera del portugués. Ronaldo ganó la Premier League y la Champions League, marcó 42 goles en todas las competiciones y consiguió su primer Balón de Oro a los 23 años.

El reconocimiento, sin embargo, no es un nuevo Balón de Oro oficial. La distinción tradicional de 2026 fue entregada el pasado lunes y tuvo como ganador al inglés Harry Kane.